El periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio 2020 está cerca, y aunque cada año la autoridad fiscal resalta la importancia de cumplir con esta obligación es importante que conozca de manera detallada todo lo relacionado a este ejercicio toda vez que este año, por segunda ocasión y debido a la pandemia, los contribuyentes deberán cumplir con sus obligaciones fiscales desde su hogar.

En este sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente presentó su campaña Declara en tu Casa 2021, la cual tiene el objetivo de orientar y auxiliar a los pagadores de impuestos antes, durante y después de que presenten su declaración y así evitar problemas con la autoridad fiscal, todo a través de un micrositio dentro de su portal de Internet.

“Es importante comentarles que, al revisar el padrón de contribuyentes que tiene el SAT, nos encontramos que de un total de 77 millones de contribuyentes están inscritos como personas físicas, y de este total, 58% representa las personas físicas que perciben ingresos por sueldos y salarios”, detalló Gloria Franco Vargas, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente de Atención Personalizada, durante su participación en un webinar de la Prodecon.

Por su parte, Angélica Campoamor Roldán, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente por Medios Remotos de la Prodecon, explicó que es importante que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con su declaración y no dejarla hasta el último día, ya que además de evitar multas o sanciones, les permitirá corregir errores que se presenten en sus datos precargados.

“No es necesario que esperemos hasta esa fecha para que podamos revisar la información y la documentación que requerimos para cumplir de forma correcta y oportuna con esta obligación (...) en este sentido, Prodecon apoya a todos los contribuyentes y personas físicas para que preparen todo lo necesario y presenten su declaración sin que tengan que salir de casa”, agregó.

Dentro del micrositio encontrará materiales de orientación como videos, tutoriales, webinars y detalles de cómo llevar a cabo su declaración.

Asesoría remota de parte de la Prodecon

De igual forma, la Prodecon pone a su disposición sus canales remotos en caso de que tenga dudas.

“Si tienes dudas de cómo ingresar a los visores de nómina, de deducciones personales o a tu repositorio de CFDI´s, que se encuentran en www.sat.gob.mx; si la información ahí contenida no es la correcta, en el aplicativo no se encuentra relacionado el comprobante correspondiente, tus comprobantes no fueron expedidos con todos los requisitos fiscales o adviertes cualquier otra inconsistencia, no te preocupes, Prodecon te asesora sin que tengas que salir de casa”, menciona en su portal.

Actualmente, los medios son su correo electrónico (atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx); vía telefónica (55-1205-9000 y 800-611-0190 en el extranjero); a través de su chat en línea o mediante una asesoría personalizada remota vía Zoom, donde podrá solicitar una cita en la dirección https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/citas, o por los teléfonos de sus delegaciones, para ello puede consultar el directorio en la página https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/delegaciones

