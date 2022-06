Comprar una vivienda es el sueño de muchas personas, pero también es una de las decisiones más importantes ya que será el lugar que vamos a habitar los próximos años, pero qué ocurre cuando encontramos una vivienda con un buen precio pero de momento no tenemos la certeza de querer esa propiedad o no tenemos la capacidad crediticia para adquirirla en ese momento.

Ante este escenario, el comprador puede perder la propiedad, al ser vendida a otra persona, o puede ocurrir que aumente su precio conforme pasa el tiempo. Esto no quiere decir que el comprador deba realizar la compra de la vivienda cuando aún existen dudas sobre ubicación, infraestructura o servicios, seguridad e incluso la convivencia vecinal, ya que son factores que pueden orillarnos a no realizar la compra.

Una alternativa que permite al comprador asegurar el precio de una vivienda por varios años, es el contrato de renta con opción a compra o también conocido como el leasing inmobiliario.

A través de un contrato, el dueño de la propiedad y quien desea rentar acuerdan un plazo para rentar la propiedad, y una vez concluido el periodo establecido, se tiene la opción y derecho de comprar la propiedad.

Dentro de este contrato de arrendamiento se acuerda cómo se realizará la transacción, se establece el precio del inmueble, las condiciones de pago, y qué porcentaje de las rentas pagadas se tomará en cuenta para cubrir el costo de la propiedad.

Este esquema es para aquellos que no están seguros de comprar la propiedad, ya que al concluir el tiempo que fija el contrato, no existe un compromiso de compra por parte del arrendatario, es decir que al término de ese periodo puede decir: “la propiedad no es lo que yo quería”, por lo cual este modelo ayuda a entender si la ubicación, tamaño y tipo de vivienda es la adecuada, explicó Roberto Esses, director de Vivanuncios.

El contrato de renta con opción a compra también permite reducir el costo final de un inmueble, puesto que un porcentaje de la renta se destina como pago a capital, por ejemplo una vivienda con costo de 1 millón de pesos, se renta por 10,000 pesos al mes, de esa cantidad 40% se destina a pago de capital, después de cuatro años de renta el inquilino ha aportado 192,000 pesos al precio de la vivienda, por lo que ya no necesitará contratar un crédito por un millón de pesos sino por 808,000 pesos.

A tomar en cuenta

A pesar de que el esquema de renta con opción a compra sea atractivo, existen algunos factores de riesgo que deben considerar los inquilinos o futuros compradores al momento de firmar este tipo de contratos.

El director de Vivanuncios, considera que antes de pensar en el contrato de renta con opción a compra como una alternativa, los futuros inquilinos y compradores deben de realizar un análisis financiero en el que consideren el monto a destinar a renta, además de calcular cuánto pueden perder si no deciden comprar la propiedad, puesto que las rentas bajo este contrato tienden a ser ligeramente más costosas.

“Lo primero a tomar en cuenta son los números, se tiene que calcular a cuánto equivale el porcentaje que se va a destinar a capital y cuánto a renta. Si hay un plazo máximo de cinco años y al término de ese tiempo no se completa la transacción, ese dinero se pierde ya que queda solo como pago por arrendamiento”, advirtió Roberto Esses.

Al respecto Florencia Estrada, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) recomienda tener previsto cómo será comprada la vivienda al término del plazo estipulado, si será a través de un crédito hipotecario o con nuestro ahorro, debido a que de no adquirir la vivienda al término del plazo, se pierde la garantía del precio e incluso las aportaciones otorgadas.

Ambos expertos aconsejan visitar el inmueble con un experto inmobiliario de la zona en la que se piense rentar para después comprar. El experto podrá otorgar una evaluación sobre el posible comportamiento de la zona en los próximos años y de esta manera se puede anticipar si el inmueble tiende a subir de precio de manera significativa; además se debe cerciorar de realizar todos los trámites ante un Notario, puesto que a pesar de ser un acuerdo entre partes, la propiedad debe quedar escriturada.

joselyn.ugarte@eleconomista.mx