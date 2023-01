Este 2023 sanea tus finanzas; elimina el estrés financiero

¿Lanzaste lentejas este 31 de diciembre para atraer abundancia económica? ¿Usaste calzón amarillo para que no te falte el dinero? Estos rituales de Fin de Año son comunes entre diversas personas que esperan que el dinero llegue a sus vidas o que nunca falte, sin embargo, existen planes más eficientes que te pueden ayudar a que este propósito o visión de nuevo año tenga éxito.

Comenzar a ahorrar, que te alcance el dinero, tener ingresos extra son algunos de los propósitos financieros de algunas personas. Enero es el mes donde se inician muchos de estos planes, algunos prosperan pero otros se quedan en el camino, la clave para que no queden a la mitad es ser realistas y constantes, comenzar de a poco pero ser constante.

Este año el plan de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en conjunto con diversos especialistas, instituciones y asociaciones es trabajar en la salud financiera de los mexicanos, ayudar a reducir el estrés financiero que padece la población y que se potenció durante la pandemia, según declaraciones de Óscar Rosado, presidente de este organismo.

Por eso se promoverán diversos programas de educación financiera, diplomados, talleres y se difundirá de una manera más intensiva “Proyecto Minerva”, un esquema diseñado para mujeres donde pueden acceder de forma gratuita a cuatro cursos: presupuesto, ahorro, crédito y seguros.

Mejora tu salud financiera

Tener finanzas personales complicadas, es decir, que tu salario no te alcance; que tengas deudas en las que ya enfrentes complicaciones para pagarlas; que seas de las personas que continuamente recurren a los pagos mínimos de su tarjeta de crédito; que no tengas un historial crediticio y que no realices ningún tipo de ahorro; todo esto indica que tienes áreas de oportunidad que atender.

Valeria Arellano, especialista en educación financiera y creadora del juego de mesa AfortunadaMente®️, detalló que sin ahorros, con créditos y gastos sin control las personas tienen muy poco margen para salir del estrés financiero.

Entonces, el cambio de año puede ser un momento ideal para parar y reflexionar, si bien esto se puede hacer en cualquier momento del ciclo, la rutina acelerada a veces permite atención para lo urgente, lo que provoca que, de no hacer paradas en el camino, se viva en la inercia financiera del trabajo para pagar compromisos con poco o nulo margen para hacer planes de ahorro o inversión.

“Y así se pasan los años mientras trabajamos en algo que quizá no nos guste, que quizá no nos permite disfrutar el tiempo como queremos, pero nos da para vivir más o menos permitiéndonos algunos lujos con los que premiamos nuestro esfuerzo y que, finalmente, nos regresan al mismo trabajo para poder pagarlos”, dijo.

Expertos en finanzas personales en el país nos dan una serie de recomendaciones y consejos para que este 2023 sea un año donde se tenga una mejor salud financiera.

Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera escribió recientemente en sus redes sociales que más vale enfocarse en dos o tres metas este año, que en 12 propósitos que quizá no se cumplan.

“Poquitas metas pero relevantes y factibles de hacerse realidad. Pueden establecer una meta de corto plazo, otra de mediano y una de largo plazo. No todas tienen que cumplirse en un año”, recomendó.

Juan Luis Ordaz, autor del libro Tu Hij@ puede ser Millonari@ y Coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México, destacó que en finanzas personales es difícil mejorar si se desconoce en dónde se encuentra, cómo se está en ese tema.

“Un registro continuo de ingresos y gastos puede ser una brújula que nos oriente para tomar mejores decisiones”, aconsejó Juan Luis Ordaz.

Patricia Rodríguez, autora del libro Lady Futurista que aborda la problemática que enfrentarán los mexicanos con su pensión en los próximos años, recomendó plasmar tus metas financieras en papel.

“Todo lo que quieras lograr en este 2023 y que implique dinero, ponlo por escrito, el objetivo es que puedas tener visible a lo largo del año tus metas, eso provocará que a diario las recuerdes y las tengas presentes”.

yuridia.torres@eleconomista.mx