Guy Kawasaki, especialista en el ámbito de las nuevas tecnologías y el marketing, es un veterano de Silicon Valley con experiencia en compañías como Apple y Google, que hoy se presentó en el World Business Forum México 2020 (WOBI) para dar consejos a los altos ejecutivos en el evento “Remarkes: construyendo un nuevo futuro”.

Guy Kawasaki tiene más de 30 años de trayectoria en la creación de productos y servicios innovadores, y estrategias "go to market". Actualmente es "Chief Evangelist" de la startup Canva, una herramienta digital de diseño con sede en Sydney. También es Miembro Ejecutivo de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley. Recientemente, Guy ha lanzado su nuevo podcast Remarkable People.

Guy recomendó a los empresarios y emprendedores que todo lo que se realice:

Haz que signifique todo lo que hagas, con visión, pasión, con conocimiento, todo lo que podemos crear. Salta a la próxima curva. No les pregunte a los clientes. Es importante definir su negocio. “Lleguen al siguiente nivel, es donde está la acción en innovación”. Es mejor que te canibalices a ti mismo, antes que alguien lo haga. Porque eso significa que llevas un análisis continuo y te adelantas al siguiente paso, antes que la competencia. Enfocar los atributos del producto o servicio, con características (DIICEE) de: Profundo, Innovación, Información o Idea, Completo, Empoderar y Elegante. No se preocupe, no sea perfecto. Lance su producto o su servicio que sea viable, valioso y validado. No les de susto, polarizar. La gente te va a querer o te va odiar. Lo importante es que hablen de ti. Cambien de opinión. Cuando los líderes cambian de opinión es una señal de inteligencia, valentía y coraje. Vuele alto y a la derecha. Es un modelo mental de posición de marca. Te estás diferenciando y eres único, es posible que crezcan los márgenes de rentabilidad. Regla de 10-20-30, transmitir las ideas a los inversionistas con 10 diapositivas, durante 20 minutos y el tamaño de la letra en 30. Pensar como aterrizar su producto y su servicio. Produzca, produzca. La innovación es un proceso, no es un evento de lanzamiento, es un proceso largo. “Hay que entender que cualquier revolución no es un evento, es un proceso”. Aprender a ignorar a los que dicen que no. Sino ensayas nunca va a saber.

Hace un tiempo, Guy Kawasaki fue “Chief Evangelist” en Apple y gerente de Wikimedia Foundation. Es autor de 13 libros entre los que se encuentra “The Art of Social Media and Enchantment” por el que fue reconocido como el autor bestseller por el New York Times. Guy estudió en la Universidad de Stanford y realizó un MBA en UCLA además de un doctorado con honores en Babson College. Sus escritos se enfocan en lo táctico y práctico con el fin de empoderar e inspirar. Es reconocido por ser una fuente de conocimiento acerca de emprendimiento, capital de riesgo, marketing y el concepto de evangelización en los negocios.

Mencionó que es fundamental entender a gestionar su marca a través de marketing para crecer e identificar que su producto o servicio sea único y valioso.

Guy Kawasaki dijo que lo más importante es dejar huella en el universo y sigan a la siguiente curva. “Muestre su producto y no tiene que ser perfecto, saque el producto, entienda que va a producir versión 1, 2, 3, es peor que se arrepienta de no haberlo presentado o de que alguien más lo lance”.

