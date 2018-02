Contar con una póliza de seguro para afrontar imprevistos es esencial papara evitar un desequilibrio en nuestras finanzas personales, a la par de que estamos cubiertos con una suma asegurada prudente para cada caso.

Sin embargo, en México el porcentaje de personas, vehículos e inmuebles asegurados es muy bajo si se toma en cuenta el tamaño del país, su población, y la alta incidencia de accidentes y robos, advierte la compañía Chubb Seguros.

“Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), tres de cada cuatro autos no están asegurados y, del total de la población, sólo 7% cuenta con un seguro médico”, advierte la firma en un comunicado.

Las razones son diversas, agrega. “Hay tantas opiniones como personas, pero una constante es la idea de que mientras se es joven no es necesario contar con una póliza de ningún tipo. Algo similar ocurre con los autos; si no tenemos un coche nuevo de lujo y tomamos todas las precauciones aparentes, no necesitamos pagar una prima mensual o anual para protegerlo. Y así en lo sucesivo”.

Desde el punto de vista financiero, refiere la aseguradora, es una mejor opción contar con un seguro que intentar hacer frente a todos los incidentes y gastos uno por uno, según se vayan presentando.

“En caso de enfermedad, por ejemplo, los gastos de hospitalización pueden ascender a cifras impagables. Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, una noche en un hospital en la Ciudad de México puede costar hasta 21,000 pesos, con variaciones según se elija uno u otro hospital. El monto final es muy distinto al deducible de un seguro”, recuerda.

Las necesidades de aseguramiento varían de manera importante, pero la firma identificó tres principales rubros:

1. Seguro de vida. Si se trata de un padre o madre que busca tener siempre amparada a su familia, un seguro de vida es una excelente opción.

¿Cómo funcionan? Si la persona asegurada fallece o sufre un accidente incapacitante, dejará protegidos a sus seres queridos al contar con una suma que se le entregará a los beneficiarios. “Es más, algunas variantes de estos productos ofrecen la posibilidad de cobrar un porcentaje de dicha suma antes del fallecimiento, en caso de una enfermedad en fase terminal. Si se tienen a una o varias personas bajo su responsabilidad, un seguro de vida es imprescindible para garantizar la tranquilidad a largo plazo”, considera Chubb Seguros.

2. Seguros de accidentes y salud. No todos los seguros de este tipo son iguales. “Podemos optar por protegernos contra accidentes, durante un viaje o para males puntuales, como el cáncer o los infartos. Al analizar con calma nuestro perfil y las condiciones de cada seguro, podremos saber cuál nos conviene, según nuestra edad y otras características personales”.

3. Seguros de auto y hogar. Construir un patrimonio implica mucho esfuerzo, tiempo y trabajo.

Por eso, indica el comunicado, dejar su integridad al azar no es una apuesta que queramos hacer.

“Si contamos con un automóvil, es obligatorio considerar la responsabilidad civil y el daño a terceros, pero también es recomendable tener una cobertura amplia que nos proteja en caso de accidentes, o incluso la pérdida total o el robo”, refiere la firma.