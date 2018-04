La cultura del seguro ha tenido poca penetración en nuestro país, más aún cuando se trata de viviendas. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sólo 5% de las viviendas está asegurado, en gran parte por un requisito de los créditos hipotecarios. Sin embargo, muchas veces estos seguros no contemplan toda la protección necesaria en determinados casos, sobre todo si consideramos la alta incidencia de sismos, huracanes y otros fenómenos naturales, refiere la compañía Chubb Seguros México.

“Esta cifra parece responder a la poca educación financiera y cultura de la prevención, y no al hecho de que no sean necesarios (...) México ha sido un país proclive a sufrir catástrofes naturales a lo largo de la historia. La temporada de huracanes sigue siendo una preocupación para las autoridades y los habitantes de las zonas costeras. Gilberto, Paulina o Wilma son algunos de los peores que han azotado el país”, refiere la aseguradora en un comunicado.

“En el 2015, por ejemplo, el huracán Patricia fue considerado el más fuerte del que se tenía registro. Afortunadamente, al tocar tierras mexicanas ya estaba lo suficientemente debilitado como para no causar los daños que se preveían (...) Aun con estos antecedentes, muchos inmuebles no están asegurados. Un seguro contra catástrofes ha sido siempre una necesidad en un país como México. No obstante, la demanda de estos productos no ha sido proporcional al riesgo, probablemente porque algunas personas lo consideran innecesariamente costoso o algo secundario”, enfatiza.

De ahí la importancia de contar con un seguro de vivienda, cuyos beneficios le brindan soluciones ante emergencias cotidianas en el hogar como fugas de agua, cortocircuitos o problemas con la cerradura, pero también ofrece coberturas más complejas pero frecuentes como es el robo de pertenencias y, por supuesto, protege el hogar ante eventos catastróficos como terremotos o huracanes.

“Todo este paquete de beneficios se podría pensar que es caro; sin embargo, este seguro es muy accesible, ofreciendo la posibilidad de proteger su hogar con coberturas básicas desde 1,499 pesos al año, dependiendo de la zona, e irlo robusteciendo conforme a sus necesidades, pudiendo elegir la suma asegurada que más se ajuste al valor de su hogar”, comenta Vanessa Delly, subdirectora SPL de Chubb Seguros México.

Cabe recordar que existen seguros de propiedad y daños patrimoniales que protegen condominios habitacionales, edificios y escuelas contra estas catástrofes.

En este sentido, la aseguradora explica que se puede elegir el tipo de cobertura que se desea: terremotos, erupciones volcánicas o riesgos por huracanes, y según la región en la que se encuentre.

“A la par, siempre se debe fomentar la cultura de la prevención: realizar simulacros periódicos y procurar la correcta vigilancia de las construcciones de acuerdo con el reglamento. No podemos prever los terremotos, tampoco evitar huracanes, pero sí está en nosotros protegernos ante cualquier situación”, señaló por su parte Eduardo Gutiérrez, director ejecutivo de Property & Casualty de Chubb Seguros México.

Cabe mencionar que según datos de Sociedad Hipotecaria Federal, una vivienda en la Ciudad de México tenía un costo promedio de 1 millón 430,000 pesos durante el 2017, el cual puede ser incluso más costosa según las dimensiones y la zona donde se elija.