Zacatecas se posiciona en el cuarto lugar nacional en crecimiento industrial

Zacatecas continúa consolidándose como una de las entidades con mayor dinamismo económico del país, al ubicarse en el cuarto lugar nacional en crecimiento industrial, con una variación anual positiva de 8.4%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Estas cifras son resultado de la política económica enfocada en la diversificación productiva y en el fortalecimiento de la manufactura, la minería y la agroindustria, sectores estratégicos para el desarrollo del estado.

“El crecimiento industrial que hoy refleja Zacatecas no es casualidad; es resultado del esfuerzo conjunto entre gobierno y empresas. Desde la Secretaría de Economía, hemos trabajado para generar condiciones favorables para la inversión y para que nuestras empresas locales también puedan crecer, competir y generar empleos de calidad”, señaló el secretario de Economía de la entidad, Jorge Miranda Castro.

Miranda Castro añadió que se ha fortalecido la vinculación con sectores estratégicos, se han consolidado alianzas con empresas nacionales e internacionales, y se ha trabajado para posicionar a Zacatecas como un destino atractivo para la inversión.

Zacatecas se mantiene entre las economías estatales con mayor avance industrial en el país. Los sectores con mejor desempeño fueron la minería, con un aumento anual de 13.7%; la construcción, con 11.6%; y las industrias manufactureras, con 1.4 por ciento.

Con ello, la entidad reafirma su posición como un estado competitivo y en crecimiento sostenido, con una estrategia clara para impulsar un desarrollo económico integral.