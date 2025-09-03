Banco del Bienestar ha entregado 38.1 millones de tarjetas a beneficiarios de programas sociales

De octubre del 2024 a junio del 2025, Banco del Bienestar (Babien) entregó 10.5 millones de tarjetas de débito, con lo que suman ya 38.1 millones las otorgadas a beneficiarios de programas sociales del Gobierno Federal.

De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en dicho periodo se dispersaron más de 492,286 millones de pesos en apoyos monetarios, en atención de 30.3 millones de beneficiarios únicos de 18 programas sociales.

El principal de estos programas sigue siendo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el cual se dispersaron, 302,348 millones de pesos.

El documento precisa que, del total de los programas, 99.5% de las personas beneficiarias recibieron apoyos mediante tarjetas de débito vinculadas a cuentas bancarias, y solo 0.5% en efectivo, a través de mesas de atención, ante afectaciones por emergencias naturales.

Señala que, en el periodo, se abrieron 7.6 millones de nuevas cuentas para personas beneficiarias, y que el saldo de captación ascendió a 72,093 millones de pesos en junio pasado, lo que representó un incremento real de 11.7% respecto al inicio de octubre del 2024.

Asimismo, menciona que se amplió la oferta de productos y servicios a través del lanzamiento de la “Tarjeta Bienestar Paisano” para connacionales repatriados, lo que permitió atender a 34,817 personas, con una dispersión total de 69.6 millones de pesos de enero a junio del 2025.

En cuanto a infraestructura, destaca que el Babien contaba, a junio pasado, con 3,149 sucursales y 2,946 cajeros automáticos, con presencia en 2,701 localidades y una cobertura en 1,970 municipios. De estos últimos, asegura, en 1,081 no existen sucursales de la banca comercial.

Se fortalece Finabien

Uno de los compromisos de la presente administración es fortalecer a la Financiera para el Bienestar (Finabien), antes Telecomm-Telégrafos.

Así, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno, entre octubre del 2024 y junio del 2025, se autorizaron, a través de esta dependencia, 1,498 apoyos de financiamiento para actividades productivas, con un monto de más de 37 millones de pesos.

En materia de envío y recepción de remesas (una de las funciones de Finabien), el documento resalta que, a través del canal tradicional (1,700 sucursales) para el pago en efectivo, se realizaron 2.3 millones de operaciones por un monto de 1,073 millones de dólares.

Asimismo, señala que en el periodo en cuestión se entregaron 40,488 Tarjetas FinaBien Paisan@-México, con 956 operaciones de envío de remesas de México a Estados Unidos, por un monto de 6.4 millones de pesos.

En tanto, se proporcionaron 28,294 tarjetas FinaBien Paisan@-EUA, y se realizaron 48,867 operaciones por 20.4 millones de dólares enviados a México.