Royal Caribbean adquiere centro comunitario de Mahahual

Cancún, QRoo.- Con el objetivo de ganar validación social que le permita avanzar en su propósito de construir su proyecto de 1,000 millones de dólares en el sur de Quintana Roo, la naviera Royal Caribbean dio a conocer que pasó a convertirse en la administradora del Centro Comunitario Wayak en Mahahual.

Así lo dio a conocer la propia compañía estadounidense: “el Centro y la empresa tienen el objetivo compartido de mejorar este espacio para la población de Mahahual en 2026. Esos planes incluyen reubicar el Centro a un lugar más amplio y accesible e invitar a la comunidad a involucrarse para dar forma al futuro de este espacio, en una primera etapa, mediante una votación comunitaria para nombrarlo”.

Con este tipo de acciones, la compañía busca modificar la percepción de que está en riesgo el entorno natural de Mahahual y la identidad de toda la comunidad por la envergadura de los cambios que supondrá la puesta en operación del megaproyecto Perfect Day México en una enorme superficie de tierra que adquirieron de la familia Hamui.

Perfect Day Mexico consiste en un desarrollo exclusivo para los turistas que desciendan de los cruceros de la naviera en el puerto de cruceros Gran Costa Maya, en el extremo sur de Quintana Roo, también propiedad de Royal Caribbean.

Será similar al desarrollo Perfect Day CocoCay que la naviera ya posee en una isla privada de las Bahamas, donde ofrecen exclusivas amenidades que van desde toboganes, restaurantes internacionales, piscinas infinitas, áreas para sólo adultos, entre otros.

Además de administrar el Centro Comunitario de Mahahual, han anunciado que construirán, de la mano de la Universidad de Quintna Roo, un centro de hospitalidad y formación para aumentar las oportunidades de empleo y crecimiento profesional para la población local, además de que construirán y habilitarán un espacio residencial para hasta 2,000 personas para empleados de Perfect Day.

También habilitarán una nueva villa comercial para los locatarios del puerto, un nuevo centro de transporte para mejorar las condiciones para los transportistas y los huéspedes que desean explorar Mahahual y la región, además de que instalarán una tienda de alimentos abierta al público.

La tierra de la que dispone la compañía en Quintana Roo es de 90 hectáreas, de las cuales 45 son manglar.

Tras el anuncio de este proyecto a finales de 2024, surgieron grupos opositores que aseguran que amenaza la biodiversidad, los derechos de las comunidades locales y el equilibrio ecológico de esta región costera del sureste de México.

Señalan que está en riesgo el “derecho de acceso y uso del mar, las playas y los manglares, la identidad local, el modo de vida, así como la supervivencia de ecosistemas únicos y amenazados que albergan especies amenazadas como tortugas marinas, manatíes, manglares y el segundo mayor arrecife de coral del mundo”.