Regresa a Cozumel el buque escuela Cuauhtémoc

Cancún, QRoo.- Luego del accidente en el puente de Brooklyn, regresó a Cozumel este domingo el buque escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina.

El presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, acompañado de su esposa Diana Sosa, encabezó la ceremonia oficial de bienvenida a la tripulación, integrada por cadetes y marinos.

El navío partió desde la ciudad de Nueva York, después de superar el accidente en aguas estadounidenses, y eligió a Cozumel para iniciar una nueva etapa de su recorrido.

El choque con el puente rompió los mástiles del buque mientras decenas de cadetes realizaban una formación ceremonial, lo cual derivó en un saldo de dos muertos y 19 heridos.

La embarcación había estado atracada en Cozumel apenas unos días antes de ese accidente en aguas estadounidenses.

A bordo, se realizan actividades de instrucción naval para los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes desarrollan habilidades de navegación, liderazgo y trabajo en equipo, además de representar al país como embajadores de buena voluntad en los puertos que visitan durante su recorrido internacional.

El buque Cuauhtémoc permanecerá en la isla hasta el viernes 7 de noviembre, mientras su tripulación llevará a cabo actividades protocolares, culturales y de acercamiento con la comunidad del lugar. A decir de las autoridades, las actividades incluyen visitas guiadas y convivencias abiertas al público.

Para el lunes 3 de noviembre está prevista una ceremonia cívica de izamiento de la bandera monumental, correspondiente al mes de noviembre, con la participación del comandante, cadetes y tripulación del buque, en la explanada de la bandera, en punto de las 8 horas.

El miércoles se realizará un desfile de bienvenida con los cadetes y tripulantes del buque, el sector naval de Cozumel, así como alumnos de escuelas públicas y privadas desde nivel preescolar hasta preparatorias. El recorrido iniciará en la avenida Rafael E. Melgar con calle 6 norte para finalizar en el Palacio Municipal.

Finalmente, el viernes se realizará una ceremonia de despedida en el muelle de Punta Langosta en punto de las 10 de la mañana.

Según datos de la Secretaría de Marina, el primer comandante de este barco fue el Capitán Manuel Zermeño del Peón.

En 2011, por primera vez, el Caballero de los Mares incluyó personal femenino a bordo. En esa ocasión realizó el Crucero de Instrucción Mediterráneo 2011 y, desde entonces, las mujeres forman parte de su tripulación en cada travesía.

En 4 ocasiones ha realizado viajes de circunnavegación, es decir que en esos años, el Velero Cuauhtémoc realizó un viaje marítimo que da la vuelta al planeta.