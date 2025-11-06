Querétaro destinará bolsa de hasta 20 millones de pesos para productores de maíz

Querétaro, Qro. La administración estatal de Querétaro ejercerá entre 15 y 20 millones de pesos en apoyos a los productores de maíz, explicó el gobernador Mauricio Kuri González.

Esta bolsa, refirió, la acordó con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegue Sacristán.

“Es el apoyo de 150 pesos que estamos dando por hectárea, para apoyar al gobierno federal (…), pero eso se suma a los apoyos que hemos estado dando entre la contingencia, los que hemos estado apoyando y eso desgraciadamente nos quita el recurso que teníamos destinado para otros rubros, pero bueno, hay que apostarle, no podemos dejar al campo solo”, expresó.

A finales de octubre el titular de Sader confirmó que el gobierno de México alcanzó un acuerdo con productores de maíz de diversos estados, para destinar un apoyo directo de 950 pesos por tonelada de maíz, el cual será financiado de forma conjunta entre la Federación y los gobiernos estatales, se destinarán 800 pesos de recurso federal y 150 de recurso estatal.

Esta medida surge ante la caída de los precios del maíz en el mercado mundial y las manifestaciones de productores en diversas zonas del país.

La bolsa estatal que se destinará a este objetivo, refirió el gobernador, será dispersada en toda la entidad, pero principalmente en las regiones del semidesierto y de la Sierra Gorda.

De acuerdo con el gobierno estatal, se trata de un nuevo esquema de apoyo directo para los productores de maíz; es adicional a los programas que se implementaron desde el inicio de la administración; se busca contribuir a que reciban un pago más justo por su producción.

Este nuevo modelo tiene el objetivo de amortiguar el impacto económico que padecen las familias que viven del campo y es en respuesta a la situación de crisis que vive el sector, informó el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres.

“Estamos hablando de una medida concreta para apoyar el valor por tonelada como incentivo adicional al precio de referida que anunció la Federación”, expresó.

Este recurso surge de una reestructura presupuestal; adelantaron que también se apoyará a las personas afectadas por las lluvias en la zona norte del estado.

El secretario estatal de Desarrollo Agropecuario (Sedea), Rosendo Anaya Aguilar, explicó que el apoyo es parte de una estrategia permanente para fortalecer a los productores locales y que se complementa con los programas estatales (subsidios para adquisición de materiales e insumos, etcétera). Se tiene programado que en próximos días se publique las reglas de operación del programa.

Alistan recurso para negocios afectados

En paralelo, debido a las afectaciones que generaron las lluvias en las regiones serranas y semidesértica, se entregará un apoyo directo de 25,000 pesos a los negocios impactados, confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

Debido a las contingencias climatológicas, se registraron afectaciones en 40 negocios de la zona norte del estado.