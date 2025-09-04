Querétaro concentra 384 unidades producción de agricultura protegida

Querétaro, Qro. En la entidad existen 384 unidades de producción de agricultura protegida, sobre una superficie de 1,346 hectáreas, de acuerdo con el último Censo Agropecuario (CA), con datos del 2022.

Del área que produce bajo instalaciones de agricultura protegida, 60.2% cuenta con invernaderos; sigue el macro túnel que aporta 8.8% del área.

El resto de las infraestructuras contribuyen cada una con menos de 1% de la superficie: tales como el vivero (0.9%), micro túnel (0.6%), malla sombra (0.1%) y otros tipos de estructuras (0.2 por ciento).

El jitomate es el principal producto de agricultura protegida en el estado; bajo este sistema de producción también se cultiva chile, pepino, arándano, fresa y manzana.

El Inegi señala que este sistema de producción ha crecido en el país, debido a que su tecnología y su infraestructura permiten controlar factores ambientales y proteger a las plantas de plagas o enfermedades.

De riego, 33.9% del área agrícola

La entidad cuenta con más de 159,072 hectáreas de superficie agrícola, de la cual, 66.1% es de temporal y 33.9% es de riego.

La superficie de temporal es aquella que depende exclusivamente de la lluvia para el desarrollo de los cultivos.

Mientras tanto, la superficie de riego dispone del agua que se suministra de forma controlada a través de obras hidráulicas u otros medios, sin importar si se regó o no en el periodo de referencia, precisa el instituto de estadística.

El censo del Inegi también reveló que, de la superficie agrícola que hay en el estado (159,072 hectáreas), 85.8% es área sembrada, mientras 14.2% es superficie no sembrada.

Del área que no está sembrada, 72.2% está en descanso, 27.8% restante no fue sembrada por temporal, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de recursos o porque no hubo quién las sembrara.

Producción a cielo abierto

Al informar sobre la producción y superficie sembrada de los principales cultivos anuales, el Censo Agropecuario precisa que el estado produce anualmente 913,251 toneladas de maíz forrajero, sobre una superficie sembrada de 14,460 hectáreas, siendo el principal producto cultivado a cielo abierto. Además de la producción de maíz de grano blanco, la avena forrajera, el tomate de cáscara, brócoli y cebolla.

Respecto a los cultivos perennes (vegetales cuyo periodo de desarrollo es mayor a un año), los principales productos que se generan en Querétaro son la alfalfa (494,748 toneladas), también el pasto cultivado, espárrago, agave, uva y naranja.

Ante este contexto, el Inegi dio a conocer estadísticas del Censo Agropecuario a propósito del Día Mundial de la Agricultura que se conmemora el próximo 9 de septiembre.