¿Cómo se dice en tu estado: jitomate o tomate?, la diferencia en México y su origen náhuatl

En México, pedir un “jitomate” en el mercado no es lo mismo que pedir un “tomate”, aunque ambos términos provienen de la misma raíz indígena. Mientras que en gran parte de América Latina se le llama tomate al fruto rojo que acompaña casi cualquier guiso, en México usamos la palabra jitomate para diferenciarlo del tomate verde o tomatillo, indispensable en salsas y moles.

Además, este fruto no solo ha cargado con confusiones lingüísticas, también con tensiones comerciales: en los últimos mese el jitomate mexicano ha estado bajo amenaza de aranceles en Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump, lo que ha disputas con los productores nacionales y poniendo en riesgo un mercado clave, ya que México es el principal exportador de tomate hacia el vecino del norte.

El origen náhuatl: xīctomatl y tomatl

La confusión se remonta a la época prehispánica. En náhuatl, la lengua de los mexicas, tomatl era un término genérico para designar distintas variedades de frutos “hinchados con agua”. De ahí surgieron palabras compuestas:

• xīctomatl (de xictli, ombligo, y tomatl): el fruto rojo con “ombligo” en la base, lo que hoy llamamos jitomate.

• miltomatl: el tomate de milpa o tomatillo verde.

Cuando los españoles llegaron, adoptaron la palabra tomatl, que derivó en tomate, y la llevaron a Europa junto con la planta. Allá, el término se quedó para el fruto rojo, mientras que en México la lengua popular conservó la distinción entre jitomate y tomate.

El jitomate viaja al mundo

Originario de Mesoamérica, el jitomate fue domesticado en México y cultivado en la región andina. Tras la Conquista, cruzó el Atlántico y llegó primero a España en el siglo XVI. Durante mucho tiempo se pensó que era venenoso por su parentesco con la belladona y otras solanáceas. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando se incorporó de lleno a la cocina mediterránea, transformando recetas italianas, españolas y francesas.

Hoy, el jitomate es base de la dieta global: desde la pizza en Italia hasta el ketchup en Estados Unidos. México sigue siendo uno de los principales productores mundiales, y el nombre “jitomate” sobrevive como un rasgo cultural y lingüístico que nos conecta con nuestras raíces prehispánicas.

Jitomatepexels

¿Así le decimos en todo México?

Aunque la palabra “jitomate” está reconocida en el español mexicano y se usa en los supermercados, su empleo cotidiano varía según la región:

• Centro y sur de México (CDMX, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Estado de México, etc.)

Aquí se conserva con más fuerza la distinción entre jitomate (rojo) y tomate (verde). Es el uso más ligado al náhuatl.

• Norte de México (Sonora, Chihuahua, Baja California, Coahuila, etc.)

En muchos estados norteños se le dice simplemente tomate al rojo y se reserva “tomatillo” para el verde. El término “jitomate” es raro en el habla cotidiana.

• Occidente (Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit)

El uso está mezclado: en las ciudades grandes se suele decir “jitomate”, pero en zonas rurales es común que “tomate” sea el rojo y “tomatillo” el verde.

• Sureste (Yucatán, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo)

En varias partes también se prefiere tomate al rojo, mientras que “tomatillo” queda para el verde.

En conclusión: no todo México dice jitomate. El término predomina en el centro, mientras que “tomate” para el rojo se escucha más en el norte y sureste.

Un fruto, dos nombres, una identidad

La distinción entre tomate y jitomate no es un simple capricho lingüístico: refleja la riqueza cultural de México, donde la lengua indígena se fusionó con el español y dio lugar a términos únicos. Llamarlo “jitomate” es reconocer su origen mesoamericano y la herencia de las lenguas nativas que aún perviven en nuestro español cotidiano.