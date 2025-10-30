Puertos de Quintana Roo captan el 66% de todos los turistas de cruceros que visitan México

Cancún, QRoo.- Cozumel y Mahahual superaron ya los 5.1 millones de visitantes en el periodo de enero a septiembre de este 2025, según el reporte estadísticó que elabora la Dirección de Puertos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Cozumel por sí solo ha captado 3.3 millones de cruceristas a bordo de 908 barcos, lo cual representa el 42% del total de pasajeros captados a nivel nacional, cuya cifra alcanza los 7.7 millones.

En el caso de Mahahual se reporta una captación de 1.7 millones de pasajeros, a bordo de 404 cruceros, lo cual representa el 22% del total nacional.

Es decir, que Cozumel y Mahahual aportan el 66% de todos los turistas de cruceros que recibe el país.

Mahahual ha sostenido desde 2024 y lo que va de 2025 un crecimiento de doble dígito en captación de pasajeros, lo cual es atribuible al refuerzo en frecuencias y rutas que ha implementado la naviera Royal Caribbean, propietaria del muelle Gran Costa Maya.

La compañía estadounidense tiene ya como objetivo que para 2030 este muelle en el sur de Quintana Roo alcance los 5 millones de cruceristas al año, lo cual superaría incluso a Cozumel, el principal puerto de cruceros de México y toda la región Caribe.

En el caso de la isla de las Golondrinas se mantiene prácticamente en los mismos niveles de 2024, por lo que cerraría el año con poco más de 4.5 millones de cruceristas, sin contar la tripulación.

El mantener al alza los volúmenes de visitantes marítimos permitirá al gobierno estatal cumplir con la meta de recaudación luego de que por primera vez desde junio de 2025 se comenzó a cobrar 5 dólares por cada crucerista que toque puerto en cualquiera de los dos puertos quintanarroenses.

Dicho recurso se destinará al Fideicomiso para el Bienestar del Turismo de Cruceros de Quintana Roo (Fbtcqroo), cuya meta de recaudación este primer es de 600 millones de pesos para mejorar la infraestructura portuaria de Mahahual y Cozumel, además de que 30% de ese dinero también sirve para financiar el primer fondo estatal de atención a desastres naturales, único en el país.

En el caso de Cozumel, el alcalde José Luis Chacón, ya ha presentado propuestas para la utilización de ese recursos, pues ha solicitado recursos para la construcción de un cuartel de la policía, con un costo de 83 millones; la construcción de un polifórum para eventos deportivos y el tercer gran proyecto es la licitación de obras de pavimentación en el centro de Cozumel.