Niega Apiqroo planes para muelle de cruceros en Puerto Morelos

Cancún, QRoo,.- Vagner Elbiorn Vega, director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), aseguró que no hay ningún proyecto en firme para Punta Brava en Puerto Morelos; lo único hasta el momento son estudios de prefactibilidad para un muelle de carga en esa zona .

“Han salido notas que si se va a hacer un muelle de cruceros en Puerto Morelos; no hay ni siquiera un anteproyecto; se hicieron unos estudios de prefactibilidad para ver si existe la posibilidad de un puerto de carga, no de cruceros; tenemos una limitación en Puerto Morelos porque tenemos un calado de cuatro metros y tenemos la biosfera del arrecife que es una zona protegida”, explicó.

Dicho estudios de prefactibilidad arrojaron que es viable un muelle de carga en Punta Brava, pero apenas la Apiqroo está acudiendo a las instancias federales correspondientes para que externen su opinión respecto de este proyecto; y sólo en caso de recibir opiniones favorables se procedería a la elaboración de un anteproyecto.

“Sólo hasta entonces, con algo ya más en firme ya podríamos ir con cada dependencia como Semarnat, secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda para ir buscar los permisos correspondientes, pero estamos lejos aún de esa etapa”.

Antecedente

En agosto de este año, la Apiqroo adjudicó un contrato a la compañía Proyectos y Estudios de Ingeniería S.A. de C.V., consistente en el desarrollo de los estudios de ingeniería, topografía, mecánica de suelos para un muelle de carga en Punta Brava.

El proyecto planteado contempla una inversión superior a los 64 millones de dólares para transformar a este puerto en un punto estratégico para el comercio internacional y la autonomía energética del Caribe mexicano.

Actualmente, de acuerdo con la dependencia, la mayoría de la carga comercial y de combustibles que consume el estado de Quintana Roo ingresa por vía terrestre o por rutas marítimas desde los EU, con sobrecostos logísticos estimados entre 15% y 20%. Sin embargo, el proyecto apunta a posicionar a Puerto Morelos, ubicado a solo 36 kilómetros de Cancún, como un nodo logístico estratégico.

De acuerdo con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2024–2029, autorizado el 29 de junio de 2024 por la Secretaría de Marina (SEMAR), el recinto planeado, con capacidad para distintas terminales en Puerto Morelos, se extendería sobre 130 hectáreas. El proyecto incluiría terminales portuarias de carga general y contenerizada, oficinas administrativas y una terminal de carga líquida, diseñada para asegurar el suministro de combustibles y productos energéticos en la región.