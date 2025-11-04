Puebla espera 40 franquicias nuevas al cierre del 2025; representa inversión de 20 millones de pesos

Puebla, Pue. Al cierre del presente año, Puebla tendría entre 30 y 40 franquicias, que representarían inversiones de 20 millones de pesos, dio a conocer le vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo.

Lo anterior, explicó que se da porque la entidad es quinto lugar en importancia para la atracción de ese tipo de negocios, solo detrás de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Estado de México.

Destacó que Puebla en este año se ha convertido en la puerta de entrada al centro y sureste del país, debido a su potencial, pues actualmente tiene más de 66 franquicias.

En la región centro-oriente que se integra con los estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, el primero domina el sector con el 73% de actividad y firma bajo este modelo de negocio.

Dichas franquicias proyectadas para este 2025 en el estado representan 20 millones de pesos, pues cada una equivale a aproximadamente 500,000 pesos.

Por otro lado, informó que a nivel nacional, las franquicias tienen ventas de 10,000 millones de pesos anuales, lo que permite generar 750,000 empleos, ya que hay 80,000 puntos de venta.

Del 85% de las franquicias que hay en México son nacionales, de las cuales cada una genera 8 empleos.

Asimismo, dijo que están buscando atraer una misión comercial de franquicias de Canadá, Italia y Corea, ya que tienen productos en comida rápida que serían bien aceptados por el mercado poblano.

“También queremos aprovechar esa visita para exportar productos poblanos por ese tipo de negocios en otros países”, expuso.

Mencionó que las franquicias cerrarán el año con 15% más de ventas respecto al 2024, mientras que en generación de empleos apenas superarán el 10% en el mismo periodo.