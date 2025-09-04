Promotores turísticos de Quintana Roo buscan reforzar el mercado brasileño

Cancún, QRoo.- El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) anuncia que reforzará la promoción en Brasil y canalizará esfuerzos para restablecer la conectividad aérea con ese país tras confirmarse el regreso de las visas electrónicas, mientras que la Secretaría estatal de Turismo alista gestiones para que este trámite digital se replique hacia turistas de Ecuador y Bolivia.

Andrés Martínez Reynoso, titular del CPTQ, anunció que por instrucciones de la propia gobernadora ya han programado reuniones con los principales touroperadores brasileños, pero también con aerolíneas de ese país para reforzar cuanto antes ese mercado y capitalizar el auge que se espera desde Latinoamérica con la celebración del Mundial de Futbol en 2026:

“Estoy 100% convencido de que vamos a lograr mucho mayor conectividad, ya tenemos programada reuniones otra vez con los principales jugadores en Brasil que son CVC, Orienter, y desde luego la aerolínea Gol para poder meter más frecuencias; entonces, digamos que con Brasil ya teníamos conectividad y ahora va a crecer, va a crecer también con Argentina y tendremos también ejercicios en Chile y en Uruguay”.

Por su parte, Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo, anunció que una vez que se ha confirmado el regreso de las visas electrónicas para Brasil, iniciarán gestiones para que se brinden las mismas facilidades para otros mercados latinoamericanos como Ecuador y Bolivia, a los cuales el gobierno mexicano también les solicita tramitar una visa para poder ingresar a territorio nacional.

“Este visado electrónico que ya aplicará para Brasil, posiblemente ayudará a ordenar algunos de los flujos migratorios que tenemos hacia Cancún desde Sudamérica y desde otros países como Ecuador y Bolivia”, expuso el funcionario.

Añadió que también se buscará mejorar el tema de Colombia, pues ya se ha logrado disminuir el número de inaceptados en los aeropuertos de Cancún y la Ciudad de México, pero eso se debe reforzar con acciones de promoción en ese país para dar a conocer los avances para recuperar los flujos de visitantes que llegaron a colocar a éste como el cuarto mercado más importante para el Caribe mexicano.