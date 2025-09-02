Visas electrónicas para Brasil comenzarán en febrero de 2026

Cancún, QRoo.- Luego de por lo menos tres años de espera, por fin está listo el acuerdo para el otorgamiento de las visas electrónicas para facilitar el ingreso del turismo brasileño a México.

La Comisión Nacional para la Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el acuerdo por el que la Secretaría de Gobernación autoriza la aplicación “temporal” de esta visa electrónica a partir del 5 de febrero de 2026.

Se trata de un anuncio largamente acariciado por el sector hotelero del Caribe mexicano, luego de que en 2022 se eliminó el Sistema de Autorización Electrónica (SAE) que permitía desde el 11 de diciembre de 2021 a portadores de pasaportes ordinarios de nacionalidad brasileña viajar a México con fines turísticos, de negocios y culturales.

Es decir, en 2022 se eliminó la posibilidad de que los brasileños que deseasen viajar a México pudieran hacerlo con un documento digital, volviéndose obligatorio tramitar el documento físico ante un consulado o la embajada mexicana en aquel país.

A raíz de esta decisión, los hoteleros de Cancún aseguraron que las pérdidas ascendían a más de 400 millones de dólares ante el desplome de ese mercado y la cancelación de prácticamente los cinco directos entre Brasil y el Caribe mexicano, durante el primer año después de la eliminación del SAE.

A partir de entonces hubo un sinnúmero de gestiones e incluso anuncios en falso sobre el regreso del trámite digital, hasta este 2 de septiembre en que se anuncia el regreso oficial de la visa electrónica para brasileños a partir de febrero de 2026.

La medida aplica para ciudadanos brasileños en condición de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, la cual primero es analizada por la antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El artículo segundo transitorio de este acuerdo establece que “el Estado mexicano podrá suspender las visas electrónicas de manera temporal o permanente por razones de seguridad nacional, orden o salud pública”.

Se añade que la secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores llevarán a cabo las acciones necesarias para actualizar los procedimientos, sistemas y bases de información sobre el ingreso de brasileños a México “con el objetivo de implementar la medida de facilitación señalada en el artículo único del presente Acuerdo, así como para difundirla, para lo cual se solicitará apoyo de la Secretaría de Turismo”.

Apenas en julio de este mismo año, durante una gira de trabajo por Quintana Roo, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, ya había adelantado la expedición de esta herramienta digital para impulsar la captación de turismo internacional de cara al Mundial de futbol y como parte de las estrategias para que México se posicione entre los cinco países más visitados del mundo a partir del 2030.

“Vienen Relaciones Exteriores y Migración trabajando en visas electrónicas, tendrán noticias para Brasil muy pronto y estamos trabajando con todos, recuerden que el primer paso es tener una visa electrónica”, dijo.