Paquete Fiscal de Tamaulipas se basará en mejorar la recaudación

El Gobierno de Tamaulipas no prevé presentar ninguna iniciativa para modificar los impuestos vigentes en el estado durante el próximo ejercicio fiscal, aclaró el secretario de Finanzas del estado, Carlos Irán Ramírez González, al señalar que cualquier cambio dependerá del análisis legislativo que realice el Congreso local dentro del Paquete Fiscal 2026.

De acuerdo con información local, el funcionario explicó que la estrategia financiera estatal se enfoca en mejorar la recaudación y mantener finanzas públicas estables y transparentes.

El secretario destacó que las ciudades con mayor captación son Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Nuevo Laredo, lo que refleja una amplia participación de contribuyentes.

Asimismo, señaló que los resultados favorables en materia de recaudación se deben en gran parte a los decretos de regularización vehicular, con un desempeño positivo en la venta de placas y derechos vehiculares. Las tarifas aplicadas son de 3,990 pesos para vehículos modelo 2010 y de 5,990 pesos para unidades de 2011 a 2016.

Ramírez González informó que, hasta la fecha, se han expedido 721,898 placas en todo el estado, lo que ha generado ingresos por más de 1,776 millones de pesos.

Finalmente, destacó que el gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya consolida una política fiscal orientada a transformar los recursos públicos en infraestructura y oportunidades.

