Nuevo Laredo registra disciplina fiscal estable

El municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mantuvo por segundo año consecutivo la calificación crediticia “AAA+” en escala nacional y “BBB-” en escala internacional, con perfil crediticio Individual de “A+”, según la calificadora Fitch Ratings.

El municipio reportó una reducción de 58% en su deuda pública entre septiembre del 2021 y agosto del 2025, al pasar de 580.8 millones de pesos a 249.2 millones.

Durante el ejercicio fiscal 2024 contrató un crédito por 120 millones de pesos, del cual al cierre de agosto de 2025 mantenía un saldo de 53.2 millones, la deuda se encuentra registrada en el Sistema de Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a la Ley de Disciplina Financiera.

“La calificación que nos dio Fitch Ratings a Nuevo Laredo es consecuencia de un buen uso en el manejo de los recursos y con una buena disciplina fiscal”, dijo en entrevista Carmen Lilia Canturosas, alcaldesa municipal.

La calificación “facilita mejores condiciones de financiamiento” y refleja la alta capacidad de ingresos propios, solvencia fiscal y liquidez del ayuntamiento, “estamos en el mismo nivel que el gobierno federal, el más alto nivel que puede tener a nivel nacional”.

Estrategias de recaudación fiscal

Nuevo Laredo ejecutó un plan de 19 acciones para fortalecer la recaudación de ingresos propios, que incluyó la apertura de tres nuevos centros de cobro, la habilitación de 25 sucursales de Banorte y puntos de pago adicionales.