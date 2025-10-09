Lluvias impactan en la zona serrana de Querétaro

Querétaro, Qro. Municipios de la zona norte del estado, en las regiones serrana y semidesértica, registran afectaciones a causa de las lluvias que impactaron desde este miércoles, generando deslaves en caminos y vialidades.

La tarde de este jueves, la Coordinación de Protección Civil del estado (CEPCQ) informó que trabajan en la atención de los deslaves que se registraron en la carretera 120, en las inmediaciones del kilómetro 110+500, en el municipio de Peñamiller. Cabe recordar que la carretera federal 120 es la principal vía de acceso a la Sierra Gorda de Querétaro.

De acuerdo con información publicada por la CEPCQ, también se realizan revisiones preventivas a la infraestructura en Jalpan de Serra, de un puente vehicular y de otras estructuras, con el objetivo de verificar sus condiciones y prevenir riesgos para la población.

La corporación pidió a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades y evitar acercarse a zonas que presenten daños o escurrimientos.

El gobierno municipal de Jalpan de Serra reportó deslaves e inundaciones en la demarcación, además de ríos y arroyos a punto de desbordarse, por lo que pidió a la población estar atenta a las recomendaciones de las autoridades y resguardarse.

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que trabajan en atender las afectaciones en los municipios serrano, así como en la zona norte de Cadereyta de Montes, localizado en el semidesierto.

A los trabajos para la atención de contingencias, añadió, se están sumando instancias tanto locales como federales, entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), así como el Ejército Mexicano y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entre otras.

Tras las condiciones climatológicas, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq) suspendió preventivamente las clases en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, durante el jueves; comunicó que la suspensión continuará este viernes 10 de octubre en esos municipios y adicionalmente en Peñamiller.