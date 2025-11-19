Franquicias en Puebla reportan ventas superiores al 35% en El Buen Fin

Puebla, Pue. La Red Mexicana de Franquicias en Puebla reportó que 80% de sus 1,200 socios tuvieron ventas superiores al 35% durante El Buen Fin y el resto por debajo de esa cifra, al no querer participar con promociones y descuentos.

El vicepresidente del organismo, Francisco Lobato Galindo, comentó que los negocios sin participar en la campaña de venta especial obedeció a que tienen números rojos, ya que en el presente año presentaron una caída importante, sobre todo franquicias de comida rápida.

Indicó que algunos empresarios del sector han buscado créditos para capitalizarse, pero son pocos y de montos bajos, con lo cual no pueden recuperarse.

Consideró que una franquicia, con números rojos, requiere más de 50,000 pesos como financiamiento, y menor a eso, no ayuda a las operaciones.

Lobato Galindo indicó que algunos empresarios del sector han buscado créditos públicos para capitalizarse, pero son pocos y de montos bajos, con lo cual no pueden recuperarse.

Mencionó que las 960 franquicias participantes en la campaña de El Buen Fin reportaron buenas ventas, aunque no generaron empleos temporales.

“A las franquicias resulta positivo tener más ingresos, pero solo es por temporadas, ya que en el resto del año son bajas, porque las familias están gastando menos”, comentó.

Dijo que los consumidores en El Buen Fin privilegian sus compras sobre necesidades personales en lugar de gastar, en esa fecha en salidas a comer.

Admitió que hay una alta rotación de personal en el sector, debido a que los empleados buscan mejorar sus ingresos.

Lobato Galindo dijo que 6 de cada diez están cambiando de empleo en el sector, al menos cada seis meses, lo cual implica un gasto para el dueño del negocio, quien debe mandarlo a capacitar.

Indicó que el gasto promedio en capacitación es de 10,000 pesos, por lo cual preocupa a los empresarios del sector esos constantes cambios.

Mencionó que los empresarios están mejorando salarios para retener a los trabajadores, pero no está funcionando como quisieran.