Aeropuerto de Guadalajara creció 4% en movimiento de pasajeros: GAP

Guadalajara, Jal. De enero a octubre de este año, el aeropuerto internacional de Guadalajara movilizó 15.2 millones de pasajeros, cifra que supuso un crecimiento de 4% en comparación con el mismo período del año anterior.

"Tuvimos un crecimiento muy importante lo cual nos da una oportunidad de seguir consolidando y apuntalando lo que hoy tenemos y, sin duda, teniendo una visión de expansión", comentó a El Economista, el director del aeropuerto, Cryshtian Amador Lizardi.

De acuerdo con el reporte de tráfico aéreo del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el mayor crecimiento se dio en el segmento de pasajeros nacionales, mismos que pasaron de 9.8 millones en el período enero-octubre de 2024, a 10.3 millones de viajeros en el mismo lapso de 2025; es decir, un aumento de 5.6%.

Avanzan obras

El director del aeropuerto refirió que las obras de ampliación y nueva infraestructura en la terminal aérea, avanzan conforme a lo proyectado de cara al Mundiad de Futbol FIFA 2026.

"Hemos cambiado totalmente la fachada del estacionamiento duplicando la capacidad con más de 4,000 cajones que ya prácticamente estamos a nada de ponerlos a disposición de los usuarios y estar listos para la temporada invernal que es una de las más fuertes en este aeropuerto", precisó Amador Lizardi.

Nuevo acceso vial

El administrador del aeropuerto detalló que otra obra importante es la construcción de un viaducto de 17 kilómetros que permitirá llegar a la terminal aérea desde la avenida Adolf Horn.

"Esta obra acaba de iniciar, vamos en los inicios de esta obra con el trazo de los primeros seis kilómetros. Estamos enfocados también en ampliar el entronque de incorporación al aeropuerto, y trabajamos de manera conjunta con gobierno del estado que realiza la ampliación de la carretera Guadalajara-Chapala", abundó.

"Los trabajos comenzaron hace prácticamente dos meses con los primeros seis kilómetros del viaducto y tenemos entre 10 y 15% de avance del viaducto que es una opción más para conectar al aeropuerto desde Adolf Horn", enfatizó el director.

Las nuevas obras forman parte del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029 del aeropuerto internacional de Guadalajara, mismo que contempla una inversión quinquenal superior a 22,000 millones de pesos.

Mejor aeropuerto de AL

Cryshtian Amador precisó que tanto las obras actuales como las realizadas el quinquenio anterior, que incluyeron la puesta en operación de una segunda pista, han consolidado al aeropuerto tapatío como el mejor de América Latina en su categoría.

"Todo esto nos ha llevado a tener un reconocimiento hoy en día como el mejor aeropuerto en Latinoamérica en el rango de 15 a 25 millones de pasajeros", expresó Amador Lizardi, al referirse al reconocimiento otorgado este año por los Airport Service Quality Awards (ASQ) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World).