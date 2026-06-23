Gobierno de Puebla convoca a artesanos a certificar su trabajo de talavera

Puebla, Pue. La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) llamó a los artesanos que se certifiquen si quieren hacer talavera, a fin de que dejen de vender productos que son imitaciones, sobre todo a los turistas, que son los principales compradores.

Víctor Gabriel Chedraui, titular de la dependencia estatal, al tiempo de reconocer que el Consejo Regulador de la Talavera, integrado por representantes de Puebla y Tlaxcala, no está funcionando, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el que hace las labores de verificación de los talleres que producen ese tipo de artesanías.

El Consejo Regulador de la Talavera dejó de funcionar hace al menos dos años, cuyas causas aún se desconocen, pero en su momento dio un dato importante respecto a que el 40% de las piezas que se venden no son auténticas al incumplir con los procesos establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 132-SCFI-1998.

El titular de la Sedetra comentó que hay interés por retomar el consejo también con el apoyo del IMPI, ya que involucra a artesanos certificados poblanos y tlaxcaltecas.

De acuerdo a la Denominación de Origen (DO) de la Talavera, que se comparte con la entidad vecina, se tienen permitidos seis colores: azul, amarillo, negro, verde, naranja y malva, los cuales deben estar constituidos de pigmentos naturales.

Artesanos deben acercarse

Gabriel Chedraui dijo que los artesanos también deben acercarse para buscar apoyos, pero tienen que trabajar en certificarse.

“Sólo es cuestión de que asuman procesos, porque mano de obra y hornos tienen los talleres, a lo que habrá un apoyo”, reiteró.

En total, son 12 talleres certificados y en su momento el consejo regulador intentó ofrecerles la certificación, pero no hubo respuesta de los artesanos.

El secretario de Desarrollo Económico comentó que la Talavera es un producto que da identidad a Puebla y como tal se tiene que cuidar su originalidad; además de que se distinga de otras artesanías.

Consideró que en este gobierno pondrán mayor atención a la DO para que más talleres asuman los procesos correctos y, con ello, evitar el pirataje en perjuicio de los compradores, en este caso turistas, quienes llegan a Puebla y buscan llevarse una pieza de Talavera como recuerdo.