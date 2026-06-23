World Finance coloca a Afore XXI Banorte entre las instituciones más sólidas del sistema pensionario

La Administradora fue reconocida como el Mejor Fondo de Pensiones de México, una distinción que respalda la consistencia de su estrategia de inversión, su solidez financiera y su compromiso con el ahorro de millones de trabajadores.

Afore XXI Banorte fue reconocida por la publicación internacional World Finance (WF) como el Mejor Fondo de Pensiones de México, distinción que posiciona a la Administradora entre las instituciones más sólidas y competitivas del sistema pensionario nacional.

El reconocimiento, otorgado por la revista británica especializada en mercados financieros e inversión, evalúa aspectos como fortaleza institucional, desempeño financiero, estrategias de inversión responsable, innovación y capacidad para generar valor de largo plazo para los ahorradores.

Dicha distinción, cobra especial relevancia en un entorno donde la industria pensionaria enfrenta el desafío de ofrecer rendimientos competitivos, fortalecer la confianza de las y los trabajadores y adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad y gobierno corporativo que demandan los mercados globales.

Con este reconocimiento, Afore XXI Banorte reafirma el papel que ha construido dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), respaldado por una estrategia enfocada en la administración prudente de los recursos de sus cuentahabientes, la diversificación de inversiones y la generación de valor sostenible en el largo plazo.

Al respecto, David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte, señaló que el premio representa una validación internacional de la consistencia y solidez de la institución.

“Recibir este reconocimiento confirma que la disciplina, la innovación y la responsabilidad con las que administramos el patrimonio de millones de trabajadores mexicanos continúan generando resultados. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las estrategias de inversión para contribuir a que las y los mexicanos construyan un retiro más seguro y digno”, afirmó.

En dicha evaluación, World Finance destacó particularmente el enfoque de inversión responsable de XXI Banorte, así como los avances en digitalización y las soluciones desarrolladas para responder a las necesidades de una fuerza laboral cada vez más diversa y dinámica.

De igual forma, la publicación reconoció la capacidad de la Administradora para mantener una gestión prudente de los recursos, impulsar la innovación y preservar una visión de largo plazo orientada a proteger el futuro financiero de sus cuentahabientes.

Cabe destacar que este tipo de reconocimientos internacionales se han convertido en un indicador relevante de la capacidad de las instituciones financieras para competir bajo estándares globales de desempeño, sostenibilidad y administración de riesgos.

Con dicho resultado, Afore XXI Banorte fortalece su posición dentro de la industria pensionaria mexicana y consolida una trayectoria respaldada por prácticas de inversión responsables, solidez operativa y una estrategia enfocada en generar valor para millones de trabajadores que confían en la Administradora para construir su patrimonio de retiro.