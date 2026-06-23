Miroslav Koubek: “México pesa, pero vamos a lo nuestro con República Checa”

República Checa, también llamada Chequia, entra al búnker más difícil (hasta el momento) de su experiencia mundialista, después de una espera de 20 años: el estadio Ciudad de México, donde el Tricolor no ha perdido ningún partido de Copa del Mundo.

El entrenador Miroslav Koubek lo tiene presente y no se mete en analizar cuál será el parado táctico de México o si le importa que le den minutos al portero Memo Ocha por su retiro.

Él se enfoca en la capacidad de adaptación que han logrado en esta latitud para buscar los tres puntos que les dé el ‘milagro’ de jugar un cuarto partido.

En los micrófonos de la previa, Koubek llegó con el capitán Ladislav Krejčí, con la confianza de sumar la primera victoria, después de la derrota contra Corea del Sur (2-1) y el empate ante Sudáfrica (1-1).

“La estrategia de México para este partido no es algo que nosotros hayamos considerado porque eso dependerá de su entrenador. Cualquiera que sea la alineación, México va a ser un fuerte contrincante porque todos los jugadores son muy buenos. Nos estamos concentrados en nuestro propio desempeño porque necesitamos sacar nuestros puntos”