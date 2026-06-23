Javier Aguirre busca superar insatisfacción con el Tri ante República Checa

La Selección Mexicana está a un triunfo de lograr una fase de grupos récord en Copas del Mundo.

Si vence a República Checa, también conocida como Chequia, este 24 de junio, en el Estadio Ciudad de México, logrará el 100% de puntos (9) por primera vez en sus 18 participaciones.

Javier Aguirre, director técnico del Tri, minimiza las estadísticas en la previa de este partido. Sin embargo, asegura que su equipo no regalará nada, tomando en cuenta que Chequia necesita ganar para seguir con vida en el Mundial 2026 y que México ya tiene asegurado tanto el liderato del Grupo A como el boleto a dieciseisavos de final.

“Jugaremos para ganar y luego esperaremos rival (en dieciseisavos), un partido que será en nuestra casa y con el impulso y la energía de la gente, que para mí es muy importante. Ahora es muy importante cerrar bien la fase de grupos, no queremos regalar nada”.

Aguirre atendió conferencia un día antes del partido contra los checos, que a diferencia de México aún no han podido ganar. Perdieron 1-2 ante Corea del Sur y empataron 1-1 ante Sudáfrica.

La Selección Mexicana derrotó 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur para sumar seis puntos y asegurar el pase a la siguiente ronda. No obstante, Aguirre recalca que no salió satisfecho con el rendimiento de su equipo en ambos duelos.

“No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hacer el partido perfecto, hacer un mejor papel que en los dos anteriores”.