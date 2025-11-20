Gobierno de Jalisco vacunará a jornaleros agrícolas migrantes para contener sarampión

Guadalajara, Jal. Para contener el brote de sarampión en Jalisco, las secretarías del Trabajo, Salud y Agricultura y Desarrollo Rural, iniciarán una campaña de vacunación a través de volantas o módulos itinerantes, entre los jornaleros agrícolas que llegan a las zonas de producción de la entidad procedentes de otros estados, informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Ricardo Barbosa.

"Se invitará a la gente a vacunarse; con una sola vacuna disminuye a menos del 10% el tema del contagio y con las dos dosis disminuye al 6% y tenemos que contener estos contagios que se están dando", precisó el funcionario.

"La Secretaría de Salud nos informa que estará lista tan pronto como mañana para hacer brigadas de vacunación", subrayó.

Las brigadas de vacunación estarán disponibles en las principales zonas agrícolas del estado como Ciudad Guzmán, la región de Los Altos y Tala.

"El enfoque es en los trabajadores migrantes que vienen de otros estados que pueden ya venir contagiados. La Secretaría de Salud ha detectado casos cuando llegan las caravanas, de niños y adultos contagiados, y en ese momento son aislados, pero a partir de mañana cualquier caravana de trabajadores agrícolas que vengan de otros estados serán revisados e invitados a vacunarse".

Hasta el pasado miércoles 19 de noviembre, se habían presentado en Jalisco 208 casos de sarampión, muchos de ellos entre familias de jornaleros agrícolas.

"Si ves los datos de Chihuahua donde también reciben agricultura, andan en más de 4,000 (casos de sarampión); entonces, empezaríamos en las zonas rurales en la zona de Los Altos enfocados en Arandas, la zona de Ciudad Guzmán y la zona de Tala", subrayó Barbosa Ascensio.