Foro IMMEX en Monterrey analizará estrategias ante revisión del T-MEC y nuevas reglas arancelarias

Monterrey, NL. Index Nuevo León abordará los retos que enfrentan las empresas IMMEX, como los aranceles que ya están afectando al 58% de sus afiliadas, el aumento del contenido regional y el cumplimiento de regulaciones; realizará el Foro IMMEX 2025, "Estrategias ante la Revisión del T-MEC y Nuevas Regulaciones Arancelarias", el próximo 27 de agosto, en el Club Industrial de la ciudad.

La directora de Index Nuevo León, Zelina Fernández, comentó que la industria debe actuar frente a los grandes cambios, ya que representa un motor esencial para el desarrollo económico del estado, con 724 establecimientos operando en la entidad, que generan más de 383,000 empleos directos, mismos que representan el 20% de la fuerza laboral a nivel estatal.

68% de las exportaciones de la entidad corresponden a empresas IMMEX.

40% del Producto Interno Bruto estatal proviene del sector exportador.

Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional en envíos bajo el Programa IMMEX, con un 17% de participación del total.

Por la importancia de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, el Foro cuenta una plataforma diseñada para que las empresas se anticipen y se preparen ante los cambios y regulaciones que se avecinan en materia de comercio exterior, fiscal y regulatorio.

"Ahora mismo lo vemos, en un entorno global cada vez más desafiante buscamos como Index brindarle a las empresas herramientas prácticas, conocimiento especializado y acompañamiento con una visión clara para fortalecer la toma de decisiones de nuestra industria. Estamos convencidos de que la competitividad no es una meta individual sino un esfuerzo colectivo. Por eso es importante estar unidos como gremio y seguirnos preparando para llevar a buen puerto la productividad", hizo énfasis Zelina Fernández.

El foro fue organizado por el Comité de Comercio Exterior y el Comité Fiscal-Finanzas de Index Nuevo León.

Por su parte, Luis Morales, director del Comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León, resaltó la urgencia de abordar los aranceles del 25% en insumos críticos y la incertidumbre en torno a las reglas de origen del T-MEC.

"Como sabemos, las empresas IMMEX en Nuevo León enfrentan aranceles del 25% en insumos como acero, aluminio, y autopartes; adicional a esto están los aranceles fijos, lo que genera el aumento de los costos de producción. Un sondeo de Index reveló que el 58% de las empresas ya reporta afectaciones por estas tarifas, lo que reduce sus márgenes y les dificulta competir en el exterior", ahondó Luis Morales.

Por su parte Aldo Arévalo y Gustavo Flores, del Comité Fiscal-Finanzas subrayaron la importancia de fortalecer procesos de cumplimiento y aprovechar los incentivos fiscales, como la devolución de IVA para mantener la liquidez y competitividad.

¿Quienes participarán en el Foro IMMEX?

El evento contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales que aportarán su visión y experiencia: entre ellos estarán: Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León; Luis Obregón, Socio de Impuestos de Deloitte; Ismael García, socio fundador de Customs Compliance, S.C.; Claudia Ávila, titular de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales en la ANAM y Carlos Contreras, subsecretario de Administración Tributaria de Nuevo León.

Además, de Sergio Gómez, director de Index Estados Unidos; Israel Morales, director nacional del Comité de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Consejo Index, entre otros especialistas.