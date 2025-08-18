Estados mexicanos, en busca de inversiones de la industria fílmica

Los gobiernos estatales, en alianza con la Secretaría de Economía (SE) federal, coordinan esfuerzos para desarrollar ecosistemas atractivos para el sector creativo, que representa 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El anuncio de Netflix sobre una inversión de 1,000 millones de dólares en producciones hechas en México intensifica esta carrera, ya que la productora está por definir los proyectos y locaciones para filmar.

“Guadalajara cuenta con un proyecto de infraestructura ligado a la industria creativa, Ciudad Creativa Digital, que es un complejo de edificios, que funciona como un ecosistema para desarrollar talento y reactivar la economía”, explicó a El Economista Alfredo Aceves, titular de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas del estado, en el marco de la presentación del festival Pixelatl.

El proyecto, asesorado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), cuenta con dos edificios operativos y un tercero en construcción que albergan empresas especializadas en animación e inteligencia artificial, “en Jalisco creamos un modelo donde convergen políticas públicas, academia e industria que es referencia para otros estados” dijo.

Un desafío es la falta de datos precisos sobre el sector, “muchos negocios creativos se registran genéricamente como 'despachos', lo que dificulta medir su impacto real”.

Para resolverlo, la próxima Ley de Industrias Creativas de Jalisco, la primera en su tipo a nivel estatal, incluirá un censo exhaustivo que identificará desde estudios de animación hasta artesanos no registrados, “necesitamos saber cuántos somos, quiénes somos y en qué condiciones trabajamos para diseñar políticas efectivas”, añadió.

Entre de las políticas internacionales “que nos afectan hoy en día, sobre todo en la industria audiovisual es el cash y o tax rebate”, que consiste en ofrecer reembolsos a la inversión a cambio de contratación de talento y servicios regionales, “Jalisco tuvo el primer cash rebate a nivel nacional”, reveló Sergio Fuentes, director de Industrias Creativas de la SE.

“Estamos trabajando de la mano de Morelos para que sea el segundo a nivel nacional, ya anunciado por la gobernadora”.