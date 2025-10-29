Economía queretana crece 1.1% en el segundo trimestre del 2025

Querétaro, Qro. La actividad económica de Querétaro registró un crecimiento anual de 1.1% en el segundo trimestre del 2025; y un avance trimestral de 1.4%, señalan cifras desestacionalizadas del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La economía local mostró un mejor comportamiento respecto al primer trimestre, cuando el crecimiento anual fue de 0.5%; pero un menor ritmo en relación con el segundo trimestre del año pasado, periodo que creció 4.1 por ciento.

De las 32 entidades federativas, Querétaro se colocó en la posición 15 y fue una de las 19 que lograron una variación anual positiva en el trimestre abril-junio.

Los crecimientos más importantes los registraron las economías de Hidalgo (7.1%), Guanajuato (4.5%) y Nuevo León (4.2 por ciento).

Entre las 13 entidades que reportaron caídas anuales, las bajas más significativas las presentaron Campeche (-13.4%), Quintana Roo (-9.6%) y Tabasco (-6.6 por ciento).

Tanto en el primero como en el segundo trimestre de este año, la economía queretana presentó crecimientos anuales inferiores a los mismos periodos del 2024.

Al observar el comportamiento que ha tenido la economía estatal en el segundo trimestre de los últimos años, el avance de 1.1% en el trimestre abril-junio del 2025 es el más bajo, desde el segundo cuarto del 2020 cuando cayó 21.4% debido a la pandemia de Covid-19.

Repuntan las actividades primarias

En el trimestre más reciente que reporta el ITAEE, las actividades primarias lograron un avance de dos dígitos, mientras que las actividades secundarias cayeron y las terciarias no registraron variación.

En cifras originales, la economía de Querétaro creció 0.2% en el segundo trimestre, permitiendo una variación anual de 0.8% en el acumulado del primer semestre del 2025.

El sector primario creció 29.6% en el segundo trimestre, lo que le permitió acumular un alza de 18.4% de enero a junio.

Mientras que las actividades secundarias cayeron -0.8% en el segundo trimestre, acumulando un alza de 1% en el primer semestre del año.

Las actividades terciarias no mostraron variación anual en el lapso abril-junio, propiciando que al primer semestre la variación resultara negativa, de -0.1 por ciento.

Durante el trimestre abril-junio, las actividades primarias contribuyeron con 0.6 puntos porcentuales al crecimiento de la economía local, las secundarias -0.4 puntos. En el primer semestre, las primarias aportaron 0.4 puntos y las secundarias 0.5 puntos porcentuales.

En el segundo trimestre, el avance de 29.6% en las actividades primarias colocaron al estado como el cuarto con mayor crecimiento; mientras que la caída de 0.8% en las actividades secundarias lo colocaron en el lugar 17; y, al no registrar movimiento en las actividades terciarias, se posicionó en el lugar 21, entre las 32 entidades federativas.