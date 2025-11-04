Ciudad de México reporta reducción de la pobreza extrema a 9% entre 2018 y 2024

Entre 2018 y 2024, 850,000 personas superaron la pobreza en la Ciudad de México, según la Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa), que también reveló que la pobreza extrema se redujo a la mitad.

En la Ciudad de México, el 47.1% de la población presenta al menos una carencia social, mientras que el 19.7% se encuentra en situación de pobreza. Además el 25.7% de los capitalinos tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza.

La medición incluye el concepto pobreza de tiempo, que identifica la escasez de tiempo libre como una forma de carencia que afecta la calidad de vida, este indicador reconoce que la falta de tiempo disponible para el descanso, el ocio o la convivencia familiar constituye una dimensión crítica del bienestar.

En la Ciudad de México, 57% de la población sufre esta condición, lo que la convierte en la carencia con mayor incidencia, según la Medición Integrada de la Pobreza. Que se genera por jornadas laborales extensas, tiempos de traslado prolongados, especialmente en zonas periféricas donde se pueden perder hasta 4-5 horas diarias en transporte, y por la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, que recae desproporcionadamente en las mujeres.

“Es una de las principales metas que tenemos en la ciudad, reducir este componente”, afirmó la secretaria de Bienestar, Araceli Damián, ya que se trata de un indicador pionero que coloca a la Ciudad de México a la vanguardia en las metodologías de medición de pobreza.

Para combatir esta problemática, el gobierno capitalino tiene políticas como el Sistema Público de Cuidados, que busca redistribuir las labores domésticas y de cuidado, así como inversiones en movilidad como los Cablebús, la modernización del Metro y la expansión de la electromovilidad, todas orientadas a devolverle tiempo de calidad a los ciudadanos, señaló la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.

La pobreza extrema en la Ciudad de México registró una reducción 19% a 9%, lo que representa que 900,000 personas superaron esta condición durante ese periodo, “un esfuerzo que no se había visto en décadas”, dijo “nuestra meta es de aquí al 2030, dar un bajón histórico en la pobreza extrema.

La pobreza por ingresos en la Ciudad de México registró una reducción de 12 puntos porcentuales entre 2018 y 2024, al pasar del 48% al 37%, según los resultados presentados por Evalúa. Esta mejora se atribuye al aumento del salario mínimo, la expansión de programas sociales y la generación de empleos formales, explicaron.

Mientras que el componente de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) mostró una reducción de 8.2 puntos porcentuales en el mismo periodo, la educación registró la mayor caída con 22.6 puntos menos, seguida por seguridad social, salud y vivienda

“Estos componentes nos ayudan a ver cuáles son las áreas del bienestar de las personas, más allá del ingreso y del tiempo, que presentan carencia”, mejoras en telecomunicaciones, adecuación sanitaria y acceso a energía reflejan un avance integral en la calidad de vida de los capitalinos, explicó, Araceli Damián.