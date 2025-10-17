Erradicar pobreza tardaría hasta 57 años en México

Erradicar la pobreza en México podría tardar hasta 57 años, y más de un siglo en estados como Guerrero, Chiapas y Campeche, si el país mantiene las mismas estrategias aplicadas en los últimos años, advirtió Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en su informe “Erradicar la pobreza. Rutas para un México libre de pobreza en un planeta vivible”.

De acuerdo con el diagnóstico difundido por la organización en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), la desigualdad en los avances hace prácticamente imposible cumplir el compromiso asumido por México ante la ONU en 2015: reducir la pobreza a la mitad para 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El estudio estima que, de continuar con el ritmo actual de reducción de 4.6% anual, el país necesitaría 62 años para erradicar la pobreza entre la población joven, 84 años para niñas y niños, y 151 años para las personas indígenas.

Por entidad, siete estados podrían alcanzar la meta en 25 años, diez en hasta 50 años, 12 en casi un siglo y Guerrero, Chiapas y Campeche en más de 100 años.

"Esperar décadas es inadmisible”, señalaron los integrantes del consejo directivo —Lucila Servitje, Pilar Parás y José Manuel Domínguez— y el equipo operativo encabezado por Rogelio Gómez Hermosillo, quienes coincidieron en que existen rutas efectivas para acelerar el proceso y garantizar que “a ninguna persona se le deje atrás”.

Rutas para reducción

El informe planteó rutas estratégicas para acelerar la reducción de la pobreza y avanzar hacia un desarrollo sustentable:

Impulso a la economía social en comunidades indígenas y zonas rurales, con inversión de capital y créditos, en lugar de subsidios improductivos; además, nutrición y cuidados en la primera infancia, asegurando vacunación completa, lactancia materna y suplementos nutricionales; educación de calidad en las zonas con mayor pobreza, con maestros capacitados y escuelas equipadas.

Por otro lado, educación técnica y habilidades digitales para jóvenes en rezago educativo; estrategia de primer empleo, con capacitación laboral y certificación de aprendizajes; sistema nacional de cuidados, con estancias infantiles, atención a personas mayores y escuelas de tiempo completo; tambien, recuperación gradual del salario mínimo, hasta cubrir el costo de dos canastas básicas, entre otras.

La organización advirtió que la discusión del Paquete Económico y Presupuesto 2026 representa una oportunidad para corregir las prioridades nacionales, ya que los programas de transferencias monetarias dejan fuera al 60% de las personas en pobreza extrema.