Chihuahua invierte más de 300 millones de pesos en infraestructura carretera

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua (SCOP) informó que el proyecto estratégico de reconstrucción de la carretera La Quemada–Lázaro Cárdenas, en el municipio de Cuauhtémoc, registra un avance del 86 por ciento.

Con una inversión superior a 373 millones de pesos, la obra busca agilizar la movilidad, mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo económico local. Una vez concluida, beneficiará de forma directa a más de 180,000 habitantes de la región.

Los trabajos abarcan 47.7 kilómetros e incluyen la reconstrucción a nivel de terracerías, fresado y colocación de carpeta asfáltica, bacheo, renivelación y la instalación de señalamiento horizontal.

Según la SCOP, estas acciones permitirán un tránsito más seguro y eficiente para los más de 1,600 vehículos que circulan diariamente por esta vía, además de facilitar el acceso a servicios básicos y optimizar el transporte de productos agrícolas y ganaderos.