Centros comerciales de Puebla generarán 60% de las ventas en Buen Fin

Puebla, Pue. Aunque la derrama económica por el Buen Fin cayó 17% en los últimos tres años, que en esta edición 15, que será del 13 al 17 noviembre, sólo se prevén 5,800 millones de pesos, la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop) dijo que seguirán generando 60% de las ventas totales.

Andrés De La Luz Espinoza, director de la agrupación con 79 complejos afiliados entre centros y plazas comerciales, refirió que de los 6 millones de visitas que tienen al mes, 30% serán únicamente en estos cinco días que dura la campaña de promociones y descuentos.

Puntualizó que la afluencia de gente tampoco quiere decir que se refleje en las ventas, porque el consumo no es el mismo y va a la baja por parte de los visitantes.

No obstante, dijo que a los locales de comida beneficia mucho el Buen Fin, porque los poblanos en lugar de ir a comprar a las tiendas departamentales, optan por comer ahí y sólo hacen compras mínimas.

Indicó que el consumo en ropa, calzado, electrodomésticos y otro tipo de artículos de primera mano bajó, desde la pandemia y hasta el 2022, cuando se registró por última vez ventas de 7,000 millones de pesos.

“Las familias son más razonables en las compras que hacen, pero están acudiendo a los centros comerciales para hacerlo, ya que es su primera opción, porque encuentra lo que necesitan en un solo lugar”, ahondó.

Agregó que un comprador durante el Buen Fin, visita hasta dos centros comerciales para buscar lo que necesita, en lugar de ir al Centro Histórico de Puebla, donde es más complicado andar con la familia, sobre todo cuando se tienen hijos pequeños que requieren mayor cuidado para salir a pasear.

Expuso que lo anterior puede ser una de las razones de que generen la mayor venta, por la seguridad que se les ofrece a las familias, aunque también porque las tiendas departamentales tienen promociones y descuentos importantes.

Las promociones en compras a meses sin intereses, aseveró, es el atractivo que se ofrece en los complejos de locales, aunque los que dan más facilidades de pago son las macro tiendas.

Asimismo, comentó que 70% de los visitantes proviene de estados vecinos como Tlaxcala, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Veracruz y hasta de Querétaro, debido a que se tienen grandes centros comerciales, los cuales representan una segunda opción para conocer después de un atractivo turístico.

“Puebla se apuntala con sus centros comerciales como destino turístico al nivel de lo que generan los corredores gastronómicos, las iglesias y edificios arquitectónicos de estilo barroco”, enfatizó.

De La Luz Espinoza detalló que un visitante pasa entre 2 y 4 horas promedio en algún centro comercial, donde 70% compra ropa y calzado, mientras que el resto adquiere aparatos electrónicos, pero reiteró que va a la baja ese consumo.

Destacó que los complejos vienen realizando inversiones constantes para remodelarlos, con el propósito de que no pierdan atractivo ante los visitantes, sobre todo turistas.

Resaltó que el turismo se volvió importante para los centros comerciales, los cuales están cuidando su servicio, ya que en fines de semana están ofreciendo algunas actividades de interacción y culturales.