Acuerdan hoteleros y Sectur Plan Emergente contra el sargazo

Cancún, QRoo.- El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y las secretarías de Turismo federal y estatal concretaron un Plan Emergente para enfrentar el recale masivo de sargazo que amenaza la competitividad del principal destino turístico de México.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión de trabajo entre representantes del sector hotelero, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra.

Ambas partes reconocieron la urgencia de actuar de manera coordinada ante una situación que pone en riesgo la llegada de visitantes y la economía regional.

El Plan Emergente se estructura en cuatro ejes prioritarios. El primero es la conectividad aérea, enfocado en gestionar nuevas rutas y recuperar asientos perdidos en mercados clave, con el fin de evitar que los turistas opten por otros destinos del Caribe.

El segundo eje corresponde a la promoción y posicionamiento, que contempla el reforzamiento de campañas internacionales para contrarrestar percepciones negativas y recuperar rápidamente la demanda.

El tercer eje se centra en la atención directa al sargazo, mediante soluciones de corto plazo que mitiguen el recale masivo en las playas y preserven la experiencia de los visitantes. Finalmente, el cuarto eje prioriza la protección del empleo, garantizando que todas las medidas mantengan la competitividad del destino y salvaguarden los miles de puestos de trabajo que dependen directamente del turismo en Quintana Roo.

Como primer paso, el Consejo Hotelero y las autoridades turísticas iniciarán una ruta de trabajo conjunta para elaborar una propuesta técnica que sustente el Plan Emergente.

El objetivo es definir acciones estratégicas concretas, identificar recursos necesarios y ejecutarlos de manera inmediata. Ambas partes se comprometieron a mantener reuniones periódicas y un diálogo permanente que permita evaluar avances, ajustar estrategias según sea necesario y asegurar que las soluciones se implementen efectivamente en el terreno.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano reiteró su total disposición para colaborar estrechamente con los gobiernos federal y estatal. “Nuestro compromiso es que el Caribe Mexicano conserve su liderazgo mundial, se proteja la economía de Quintana Roo y se garantice el bienestar de las familias que dependen del turismo”, comentó David Ortiz Mena, presidente del organismo.

El Consejo Hotelero representa a los principales destinos del Caribe Mexicano, entre ellos Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y la Riviera Maya, y agrupa a la mayoría de las habitaciones hoteleras de la región.