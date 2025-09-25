Avanza instalación del campus de centros de datos de CloudHQ en Querétaro

Querétaro, Qro. Con la energía inicial asegurada, avanza la instalación del campus de seis centros de datos de CloudHQ; en el proyecto general la empresa invertirá 4,800 millones de dólares.

El director de Operaciones de CloudHQ, Keith Harney, confirmó que lograron asegurar la energía inicial para alimentar los primeros 200 megawatts (MW), de los 900 MW de carga eléctrica que requerirá el campus.

El proyecto fue anunciado por directivos de la compañía y autoridades federales durante la conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Debido a los requerimientos de energía que demanda una instalación de este tipo, puntualizó, trabajan con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para garantizar el suministro inicial, cuya colaboración continuará en la medida que aumente la capacidad del campus.

“La infraestructura crítica de los centros de datos requiere una alimentación eléctrica. Tras una importante inversión de capital, CloudHQ se enorgullece en haber asegurado la energía inicial para alimentar los primeros 200 megawatts de los 900 megawatts de carga eléctrica del campus CloudHQ”, expresó.

Contrato de arrendamiento

Al garantizar la primera fase de energía podrán signar un contrato de arrendamiento con una firma global de tecnología, a largo plazo, y procederá con la construcción. La instalación del campus fortalecerá la posición de México en el desarrollo de la economía digital.

Al oeste del Aeropuerto Internacional de Querétaro, el proyecto se desplegará sobre 52 hectáreas que albergarán seis centros de datos, principalmente para nube e Inteligencia Artificial (IA), y requerirá de 900 MW de carga informática crítica. En tanto, se instalará una subestación de maniobras para respaldar la red energética.

“Hemos estado colaborando con la CFE y con Cenace a través de una subestación de maniobras de unos dos gigawatts para apoyar, respaldar, la expansión de la red regional y el campus en Querétaro, estamos hablando de que tenemos una fecha para el segundo trimestre del 2027. Y en estas 52 hectáreas tendremos una subestación privada de hasta 900 megawatts, en el campus de Querétaro”, explicó.

La inversión de Querétaro es la primera que realiza la empresa en México; el directivo recapituló que desde el 2021 comenzaron la colaboración con autoridades estatales para adquirir los predios donde se ubicarán; inicialmente, el proyecto fue difundido en febrero del 2021. La firma, desarrolladora de centros de datos, cuenta con 23 campus globales en el mundo, que representan una inversión de 17,000 millones de dólares.

Ante los cuestionamientos que engloban este tipo de instalaciones, por las necesidades de recursos, el director planteó que utilizarán refrigeración sin agua y estándares de diseño LEED de oro y plata.

Claudia Sheinbaum refirió que para México es importante iniciar con inversiones en centros de datos, al brindar capacidad para el procesamiento de datos relacionados con la IA y en general con el uso de tecnologías de la información.

Para dar soporte a este tipo de inversiones se requiere de suministro de energía y para eso, su administración cuenta con un plan de trabajo entre la CFE y el Cenace; también, dijo, es necesario que este tipo de inversiones generen beneficios a la comunidad.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, planteó que la inversión de CloudHQ fungirá como una carretera para el uso de la IA en el país, e implicará 7,200 empleos en la construcción (1,200 por centro de datos), además de 900 empleos directos (150 por cada edificio). También destacó la colaboración del gobierno estatal para impulsar el proyecto.

Respecto a las necesidades que enfrenta el estado para garantizar el suministro de agua, la presidenta informó que trabajan con el gobierno del estado para identificar opciones de abastecimiento, debido a que el proyecto Batán Agua para Todos está, por lo pronto, cancelado, y estudian alternativas.