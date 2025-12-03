Ante alza del salario mínimo y reducción de jornada, Coparmex Querétaro pide apoyos para las mipymes

Querétaro, Qro. Ante el aumento que tendrá el salario mínimo en el 2026 y la propuesta de reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas, se requieren políticas públicas para fortalecer a las micro y pequeñas empresas, propuso la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Beatriz Hernández Rojas.

A través de un comunicado de prensa, la empresaria destacó que las mipymes representan más de 90% de la economía estatal y nacional, siendo el segmento empresarial que —dijo— tiene más desafíos para absorber los aumentos en las obligaciones laborales.

“Estos avances deben venir acompañados de programas que fortalezcan a las mipymes, que son las que enfrentan mayores retos para absorber incrementos simultáneos en las obligaciones laborales”, pronunció.

La representante estatal de Coparmex reconoció los acuerdos alcanzados para que el salario mínimo general aumente 13% el próximo año y la gradualidad de la reducción de la jornada laboral a partir del 2027, ahondó que se trata de una agenda histórica en favor de los trabajadores.

El ajuste salarial, explicó, incorpora un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos, además de un componente inflacionario del 6.5%, lo que permitirá mejorar el poder adquisitivo.

Aunque, añadió que para que las mipymes puedan sostener estos aumentos necesitan de condiciones favorables para crecer: certeza regulatoria, simplificación administrativa, acceso a financiamiento y programas de acompañamiento técnico. Sin esas condiciones, dijo, muchos pequeños negocios no podrán con el impacto económico de estos ajustes.

Respecto a la reducción de la jornada, pidió que se diseñe con criterios diferenciados que consideren las limitaciones operativas de las pequeñas empresas, de lo contrario, afirmó que estaría en riesgo la continuidad de muchas empresas.

“Para que estos acuerdos se traduzcan en mejoras sostenibles, deben ir acompañados de una estrategia clara de fortalecimiento empresarial, especialmente para quienes sostienen día a día la base de la economía local”, manifestó.

Este miércoles 3 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión el proyecto de reforma para que se implemente gradualmente la jornada laboral de 40 horas, con la expectativa de que entre en vigor el 1 de mayo del próximo año y en enero del 2027 comience la primera reducción de dos horas hasta llegar a una jornada de 40 horas en el 2030.

También confirmó que el salario mínimo general aumentará 13% a partir de enero próximo, para llegar a 315.04 pesos diarios a nivel general (9,582.47 pesos mensuales) e incrementará 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios (13, 409.80 pesos mensuales).