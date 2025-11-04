Alta expectativa de Pymes en Quintana Roo por el Buen Fin

Cancún, QRoo.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cancún informó que entre 4,800 y 5,000 negocios de Quintana Roo ya se encuentran inscritos para participar en la edición número 15 de El Buen Fin a celebrarse del 13 al 17 de noviembre.

El vocero del organismo, Rafael Ortega, aseguró que el presente año ha sido muy complicado para los micros y pequeños comercios, por la carga fiscal y demás cobros que se les han impuesto, por lo que este tipo de campañas permite un respiro para este sector:

“Como todos los años, el buen fin es una oportunidad que esperamos mucho. No, no solo como al principio, que eran los negocios muy grandes, los supermercados, las tiendas departamentales, las que se llevaban prácticamente toda la venta. No, no ahorita ya muchos comercios de todos los tamaños, sobre todo micro y pequeñas empresas ven en esta campaña un oxígeno que se nos presenta un poco antes de los gastos de diciembre y enero”.

Destacó la mejora en el programa, desde los operativos de Profeco que permiten interponer quejas de manera inmediata para evitar abusos, hasta los sorteos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por hasta 100 millones de pesos para quienes adquieren mediante tarjeta electrónica, lo cual le da mayor impulso a esta campaña de promociones en todo el país.

Insistió en que la participación del pequeño comercio de Quintana Roo es importante, pues sí hay un repunte de ventas y ello es un alivio ante los incrementos fiscales y demás cargas que han enfrentado los pequeños comerciantes durante el presente año.

A nivel nacional, la Secretaría de Economía (SE) informó que el Buen Fin 2025 comenzará el jueves 13 y concluirá el lunes 17 de noviembre para que las fechas coincidan con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, lo cual se aprovechará para dar impulso a la marca "Hecho en México".

En cuanto al sorteo, participarán los consumidores que hagan al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos.

Las compras que se realicen durante esos cinco días deberán ser con tarjetas de débito y crédito de bancos participantes, así como realizarse en comercios o establecimientos previamente inscritos en https://www.elbuenfin.org

El Sorteo El Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México y será transmitido en vivo a través del canal oficial del SAT en YouTube.

También participan personas físicas y morales (en adelante comercios) que en el ejercicio 2024, hayan reportado ingresos acumulables de hasta cinco millones de pesos, las cuales se encuentren registradas exitosamente en el portal https://www.elbuenfin.org a más tardar el 12 de noviembre de 2025.