Aeropuerto de Cancún hila tres jornadas con más de 600 vuelos al día

Cancun, QRoo.- El Aeropuerto Internacional de Cancún hiló tres días consecutivos arriba de las 600 operaciones diarias, iniciando el sábado 29 de marzo con 679; el domingo con 611 y este lunes con un registro de 600 aterrizajes y despegues.

Es la mejor racha que ha tenido el aeropuerto en lo va del año, con 1,890 vuelos, entre aterrizajes y despegues en tres días.

La Secretaría estatal de Turismo anticipa que la mayoría de los vacacionistas que arriben en estos vuelos serán connacionales, pues éste es el periodo en el que más mexicanos se permiten recorrer alguno de los destinos que ofrece el país.

La propia gobernadora Mara Lezama anticipó que se esperan 1.2 millones de turistas en las dos semanas de este periodo vacacional, la cual representa prácticamente una cuarta parte de los 4 millones de vacacionistas que se movilizará en todo el país, según lo ha anticipado la Secretaría de Turismo federal.

Se estima una derrama económica superior a mil millones de dólares, impulsada por la alta ocupación hotelera y la actividad turística en la región.

Para garantizar la seguridad de visitantes, se puso ya en marcha desde el pasado fin de semana el Operativo de Semana Santa 2026, con el despliegue de más de 9,300 elementos, en los 11 municipios y los 12 destinos turísticos del estado para garantizar saldo blanco al término de las dos semanas de asueto.

Entre las recomendaciones para los visitantes está la de respetar las indicaciones de seguridad, en especial en playas y carreteras, y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Los 12 destinos del Caribe mexicano han reportado ocupaciones arriba del 80% prácticamente durante los tres primeros meses del año, hilándose esta buena racha hasta la primera quincena de abril con motivo de las celebraciones de Pascua y las vacaciones escolares que se extienden una semana más.