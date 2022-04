Querétaro, Qro. La totalidad del territorio de Querétaro reporta actualmente algún grado de sequía, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) del estado.

A estas condiciones climáticas se suma que las 26 principales presas del estado se encuentran por debajo de 50% de su capacidad, explicó el titular de Sedea, Rosendo Anaya Aguilar.

“Ahora tenemos todos los municipios (con sequía). Hace semana y media estuve en Ciudad de México, estuvimos viendo el panorama y a nivel general el estado se mantiene en condiciones en las cuales no ha tenido lluvias; la sequía está afectando a todo el estado, de momento”, expuso.

No obstante, no se ha reportado muerte de ganado o afectaciones de algún tipo. El secretario agregó que sostuvo una reunión con integrantes de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), quienes hasta el momento no registran pérdidas económicas.

“Va a iniciar el ciclo primavera-verano, en próximos meses estaremos viendo de qué nivel fue el tema de la afectación, de temporal es un poco después, cuando ya inician las lluvias”, expuso.

De la superficie del estado, 39% se encuentra en condiciones anormalmente secas, 29.9% en sequía moderada y 31.1% en sequía severa, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Estrategia

Por tanto, la dependencia alista la contratación de un seguro de daños catastróficos para atender futuros siniestros que pudieran afectar tanto a la producción pecuaria como agrícola.

Se prevé que tenga una cobertura para 90,000 hectáreas: 70,000 hectáreas para superficie de temporal y, por primera vez, se incluirá superficie de riego, para la cual se prevé contar con una cobertura para 20,000 hectáreas.

En próximos días se indemnizará a los productores que en el 2021 tuvieron afectaciones, mediante un seguro contra inclemencias, luego de que se perdieron 19,000 hectáreas de temporal; en ello se prevé ejercer una bolsa de 32 millones de pesos.

“La que ahorita se tuvo (la bolsa del seguro) es de 32 millones de pesos, lo que se va a indemnizar; luego de hacer un monitoreo en todo el estado, es lo que se va a distribuir (...) Para el 2021 sólo se tenía un seguro contra daños de inclemencias climatológicas, solamente en temporal, pero para este 2022 se ampliará la cobertura para parcelas de riego”, expuso Rosendo Anaya.

De igual manera, adelantó que en próximas semanas se abrirán programas de apoyo para rehabilitar bordos, con la finalidad de tener mayor capacidad de almacenamiento.

Aunque ha comenzado a llover en puntos de la ciudad de Querétaro y de la zona sur del estado, las precipitaciones han sido ínfimas para mitigar las condiciones de sequía.

“Traemos ya las primeras lluvias, esperemos que en próximas fechas eso siga contribuyendo para que así se mantengan las recargas, principalmente en las presas en las que afortunadamente todavía en este momento la mayoría todavía tiene cierta cantidad de agua, para el riego y el abasto de los animales”, explicó.

Se prevé que este año la temporada de lluvias inicie antes que el año pasado, debido a que en el 2021 se tuvo una prolongada sequía y las lluvias iniciaron en mayo.

Para el resto de la semana en el estado se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, detalla el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

