Monterrey, NL. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, indicó que esta semana exigirá a la actual administración, que rindan cuentas sobre el combate a la corrupción y transparencia y hay dudas sobre si hubo algún resarcimiento de las carpetas que se hubieran abierto, además se identificará si hay focos rojos en las finanzas de la paraestatal Isssteleón.

"En esta semana vamos a pedir la mayor claridad posible, sobre las cuentas que debe dejar el gobierno actual y vaya que hay dudas. De entrada, (que la actual administración) en recursos humanos tenga la civilidad que a dos semanas (del cambio de gobierno) deje de contratar, deje de licitar, hacer nombramientos, que haya total claridad de a quién están liquidando y con cuánto".

Así lo indicó Samuel García, durante la presentación del equipo de transición de Administración, Contraloría, Transparencia e Isssteleón, que encabezarán: Gloria Morales, la magistrada María Teresa Herrera, Roberto Santos, Guadalupe Garza Sagástegui, Pedro Torres, Thelma Garza Salinas y Glen Villarreal.

"En las últimas dos semanas no vamos a permitir ningún madruguete, y de haberlo va a ser fuertemente sancionado, es un mensaje a la Secretaría de Administración que sabemos que andan cambiando titulares, cabezas y jefes, queremos que nos rindan cuentas", dijo.

"En específico, se les pedirán los datos de cuántas sanciones aplicaron en seis años, cuántas carpetas de corrupción se abrieron, qué estrategias de combate a la corrupción hicieron y cuánto dinero de resarcimiento hubo en la Tesorería por ‘copetes’ o por actos ilegales", precisó el próximo mandatario estatal.

También se pedirán cuentas sobre las carpetas de los sujetadores del metro, así como el estado que guardan temas polémicos como las “Bronco firmas”, “El Bronco Dron”, y qué pasó con la “Operación Tornado”, en la que se implicó al exgobernador Rodrigo Medina y más de 30 funcionarios de su administración, por presuntos actos de corrupción, por más de 3,600 millones de pesos.

El mandatario electo aclaró que no es una “cacería” sino una etapa de transición donde buscan que se rindan cuentas claras. Por ejemplo, se creó la Secretaría de Administración, la cual traería grandes ahorros y realizaría compras consolidadas, sin embargo, le quitó atribuciones a muchas secretarías.

También "vamos a hablar de esta paraestatal tan cuestionada (Isssteleón), que se piensa que ha sido la caja chica, que está quebrada, tiene desfalcos, tenemos dudas sobre qué contratos existen, cómo se manejan, qué litigios nos van a caer de sorpresa, además de la resolución de la Suprema Corte de Justicia quien resolvió que las parejas de los derechohabientes también son beneficiarios", aseguró García Sepúlveda.

"Me da lástima y coraje que Nuevo León fue engañado otros seis años, no se atacó la corrupción y no hubo sanciones, en nuestro gobierno el eje toral, a partir del 3 de octubre, seremos profesionales en la transparencia, combate a la corrupción y queremos dejar un mensaje para el futuro", puntualizó.