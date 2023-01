Rocha entrega equipo para la salud a los hospitales de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 26 de enero del 2023.- Desde el Hospital General de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya puso en marcha una serie de acciones de gobierno dirigidas a atender la salud de los sinaloenses, como son la operación de 18 nuevas unidades de hemodiálisis para los Hospitales Generales de Los Mochis, de Mazatlán, y éste de la capital del estado, y además entregó el equipo necesario para las cirugías de implantes cocleares a niños, las cuales son gratuitas, y para fortalecer la capacidad de atención de los hospitales, entregó diverso equipo de cómputo y 11 vehículos destinados al Programa de Vectores, que son las tareas de prevención y contención del Dengue y Paludismo.

Acompañado por el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; y por su hija, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, el mandatario estatal acudió al antiguo Hospital General de Culiacán, ubicado en la colonia Rosales, para primeramente supervisar el funcionamiento de las ocho unidades de hemodiálisis que se ya encuentran en operación, que vinieron a sumarse a las seis unidades que existían, y con las cuales se brinda el servicio a 45 pacientes con insuficiencia renal, 37 de ellos que acuden a sus citas cada tercer día, tres días a la semana, ya que reciben un servicio ambulatorio, y los restantes ocho pacientes son personas internadas en el propio hospital.

Cabe destacar que en total son 18 unidades de hemodiálisis las que se entregaron a los tres hospitales mencionados, con una inversión de 15 millones de pesos, en respuesta a la instrucción que dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita al Hospital General de Guamúchil, cuando vino a supervisar el Programa IMSS-Bienestar.

Al respecto, el gobernador Rocha precisó que el objetivo es tener unidades de hemodiálisis en todos los municipios, al menos un equipo en los municipios más apartados y chicos, como Choix, Badiraguato, Cosalá, por ejemplo, para que las personas que padecen insuficiencia renal no tengan la necesidad de trasladarse a Culiacán, Mazatlán y Los Mochis para someterse a sus sesiones periódicas de hemodiálisis.

Otro de los programas que supervisó el mandatario estatal fue el de las cirugías de implantes cocleares, donde el Gobierno del Estado invirtió 10 millones de pesos, para realizar 20 cirugías a igual número de niños con problemas congénitos de sordera, las cuales son totalmente gratuitas, y cuyo costo es de 500 mil pesos cada una, pero que las familias beneficiadas no tienen la necesidad de pagar nada.

Hasta el momento se han efectuado 12 de esas 20 operaciones programadas, por lo que todavía están disponibles ocho equipos. Cabe mencionar que Sinaloa, es uno de los tres estados de México, junto con Puebla y Guanajuato, donde se lleva a cabo este programa gratuito de cirugías, en beneficio de familias de escasos recursos, para quienes sería prácticamente imposible sufragar los costos de estas intervenciones.

Precisamente, la señora Fernanda Mendoza González, madre del niño Samuel Fernando, de nueve años de edad, le agradeció al gobernador Rocha la implementación de este bondadoso programa, pues gracias a ello, su hijo es uno de los 12 niños que ya fue operado y cambió su vida al escuchar por primera vez.

“Primero que nada quisiera reconocer el que nuestro gobernador haya tenido la iniciativa de implantar a los niños este beneficio tan grande, un implante muy costoso que no está al alcance de nosotros como familia, y pues en nombre de los padres de familia, que somos beneficiados, le damos las gracias doctor Rubén Rocha Moya, doctor Cuitláhuac, doctora Eneyda, y a todo el equipo multidisciplinario del Hospital Pediátrico, muchísimas gracias, la verdad van a cambiar la vida de nuestros hijos”, agradeció visiblemente emocionada la señora madre de familia.

Por su parte, el gobernador Rocha dijo que este este programa tiene un alto significado personal y emotivo para él, pues en su familia tuvo casos de sordera congénita en dos hermanos de su padre.

“Para mí es uno de los programas que aprecio mucho, y vamos a continuarlo, lo que tenemos programado, nos cuesta 500 mil pesos el implante pero los vamos a atender para que no les cueste nada a los papás, y lo mismo que vamos a hacer con los niños con problemas del corazón, ya vamos a empezar con el tamiz cardiaco, tenemos 40 casos –operaciones a corazón abierto- que nos cuestan más o menos 250 mil pesos cada caso, un total de 10 millones de pesos, y es garantía que esos 40 casos van a ser operados los niños, que es mejor eso a que yo vaya y me pavonee haciendo un pedazo de calle o una obra material, que sí son necesarias y útiles, pero no como atender desde el inicio los problemas degenerativos de la salud”, precisó.

Por lo que toca a este programa de Tamiz Cardiaco, se informó que iniciará en el mes de febrero para beneficiar a más de tres mil niñas y niños, buscando detectar por lo menos siete enfermedades cardiacas, a partir de las 24 horas de nacido.

Posteriormente, en la explanada frontal del Hospital General, el gobernador Rocha hizo la entrega simbólica de los vehículos y el equipo de cómputo, pues se trató de la adquisición de 11 vehículos para mejorar la operatividad de los programas preventivos como lo son Vectores (prevención y contención de Dengue, y Paludismo), consistentes en tres unidades Tipo Urvan marca JAC de 17 pasajeros, tres camionetas pick up chasis con versión para caja de fumigadores, dos automóviles sedan y tres pick up, con una inversión de seis millones de pesos.

De igual manera, hizo entrega de equipo de cómputo a las Unidades de los Servicios de Salud de Sinaloa, consistente en 142 computadoras y 40 impresoras, para el Hospital General de Culiacán, Instituto Sinaloense de Cancerología, Hospital Pediátrico de Sinaloa, y Hospital de la Mujer, equipo que representó una inversión de 3 millones 420 mil pesos.

El gobernador Rocha fue recibido en el Hospital General de Culiacán por su directora, la doctora Sara Camina Armenta Meneses; junto con el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, diputada y también doctora Viridiana Camacho Millán; y el director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, doctor Carlos Mijail Suárez.