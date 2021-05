Cancún, QRoo.- Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Chetumal, un representante de la etnia maya pidió la modificación o derogación del decreto de creación de la Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an que se extiende por los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto, pues aseguran que la creación de esta reserva significó el despojo de 530,000 hectáreas a los mayas originarios de la zona centro-sur de Quintana Roo, a quienes no se les pidió su opinión para destinar dicho territorio a la conservación.

Dicha reserva contiene las bahías del Espíritu Santo y de la Ascensión, las cuales pidieron que puedan ser usufructuadas a favor del pueblo maya originario.

También se le pidió al Presidente que la ceremonia de perdón al pueblo maya programada a las 11 horas de este lunes en Felipe Carrillo Puerto, “no sea sólo un acto demagógico”, y venga acompañada de un programa de desarrollo indígena regional con sede en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, pero que incluya los municipios de Bacalar, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum.

Dicha propuesta consiste en que se permita un desarrollo turístico “ecológico” de bajo impacto, que beneficie principalmente a los pobladores originarios de Quintana Roo a lo largo de 120 kilómetros de costa que pertenecen a los mayas.

Estímulos fiscales

Durante la conferencia, el Presidente también anunció que se revisará el decreto de estímulos fiscales que entró en vigor el 1 de enero de este año en la frontera con Belice para explorar la posibilidad de reducir el precio de la gasolina en Chetumal.

“La zona libre (de Chetumal) implica que no se paguen aranceles o impuestos a las importaciones de países con los que no se tienen acuerdos comerciales como China. Además, se reduce el ISR al 20% y se reduce el IVA a la mitad, pero no incluye los energéticos, lo vamos a revisar”, expuso el mandatario durante su visita a Chetumal.

López Obrador recordó que por mucho tiempo Chetumal fue zona franca, con un gran auge comercial por varias décadas, lo cual se terminó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari al eliminarse los estímulos al Impuesto General de Importaciones y al Derecho de Trámite Aduanero, mismos que volvieron a otorgarse a partir del 1 de enero de 2021.

“(Chetumal) era zona libre, y venía mucha gente del sureste a comprar artículos de bajo precio de todo tipo, fue algo que se autorizó por el presidente Lázaro Cárdenas y ahora se reestablece”, expuso.