Guadalajara, Jal. Pese a las fallas que presentaron 1,400 neoprenos o amortiguadores instalados a lo largo de 21.5 kilómetros de la Línea 3 del Tren Ligero, y cuya sustitución retrasará aún más la obra, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, develó este miércoles en Guadalajara una placa por el inicio de pruebas operativas.

Luego de que el pasado lunes el gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez denunció en redes sociales los desperfectos detectados en los neoprenos y cuestionó al presidente de la República si se atrevería a asistir a la capital para inaugurar una obra aún sin terminar y que presenta fallas en su construcción, Peña Nieto aclaró que la empresa constructora reparará las fallas.

“Lo importante no es señalar la falla sino corregirla. Y hoy que este tren entra en la etapa de prueba, precisamente las pruebas son para detectar cualquier falla que hubiese y que las empresas constructoras, cuyos representantes aquí se encuentran, la resuelvan, pero sobre todo el compromiso para concluir a satisfacción y con la certificación correspondiente, este gran tren eléctrico de Guadalajara como habrá de ocurrir”, expresó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que la operación y diseño del tren están 100% garantizados y aclaró que la etapa de pruebas en que se encuentra el proyecto es justamente para detectar posibles fallas y, en su caso, corregirlas.

Indicó que la dependencia a su cargo instruyó a los contratistas a sustituir los neoprenos para asegurar que dichas piezas cumplan la vida útil con que fueron diseñados.

Según el funcionario federal, la reposición de neoprenos, que funcionan como amortiguadores para evitar que la vibración generada por el paso del tren afecte las columnas que sostienen las trabes, es un proceso relativamente sencillo que no requiere desarmar las vías ni la red eléctrica.

La Línea 3 del Tren Ligero es el compromiso 004 del presidente de la República, cuya inversión superó 25,000 millones de pesos; inicialmente estaba presupuestado en 17,000 millones.

En sus 21.5 kilómetros de recorrido cruzará los municipios metropolitanos de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque en un tiempo de 33 minutos a una velocidad de 38 kilómetros por hora; contará con 18 estaciones (13 elevadas y cinco subterráneas) y diariamente trasladará a 233,000 pasajeros.

De acuerdo con las proyecciones de SCT, los usuarios ahorrarán un promedio de 40 minutos en el tiempo de traslado y se evitará la emisión de 17,400 toneladas anuales de dióxido de carbono.

Despedida

En la que fue su última visita a Guadalajara como presidente de México, Enrique Peña Nieto aprovechó para agradecer, despedirse de los jaliscienses y de su gabinete en pleno, cuyos miembros llegaron al acto realizado en el área de talleres y cocheras del tren eléctrico urbano en Tonalá, a bordo de un vagón del Tren Ligero que abordaron en la estación Circunvalación, donde se develó la placa.

Afirmó que cumplió 97% de los compromisos de campaña que firmó ante notario público.

“Hemos cumplido con los compromisos, con la mayoría de los compromisos, prácticamente con 97% de los compromisos que firmé ante notario público; aquellos que no se realizaron, no fue porque no los hayamos podido realizar, porque llegando a asumir la responsabilidad, enfrentamos distintos escenarios”, señaló Peña Nieto.

