Cancún, QR. Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), aseguró que la actualización del aviso de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos sobre México en las últimas horas no tiene ninguna repercusión para el Caribe mexicano, pues el nivel de precaución que solicitan a los ciudadanos de dicho país en caso de visitar la entidad se mantiene igual.

El funcionario aseguró que dicho nivel es el dos, es decir, es el mismo que ha mantenido a Quintana Roo desde hace ya varios años, por lo que no se anticipa ninguna afectación al flujo turístico que se espera para el cierre de año hacia los destinos del estado.

“La actualización que hizo el Departamento de Estado no tuvo en realidad variación, Quintana Roo está considerado en el nivel dos, el mismo en el que ha estado los últimos años y en el que están las principales ciudades de Europa. Sí menciona que han sucedido eventos entre bandas de delincuentes, pero no existe restricción de viaje para los destinos turísticos de Quintana Roo, así que esto no deberá tener ninguna afectación”, expuso el funcionario.

Textualmente, en cuanto a seguridad, el aviso de viaje que el gobierno de la Unión Americana emitió para los ciudadanos estadounidenses sugiere que: “Sean más cautelosos debido a la delincuencia. La actividad criminal y la violencia pueden ocurrir en todo el estado. No existen restricciones de viaje para los empleados del gobierno de los Estados Unidos en el estado de Quintana Roo, que incluyen áreas turísticas en: Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya”.

Sin embargo, en cuanto a salud, el aviso solicita a sus ciudadanos “reconsiderar viajar a México por Covid-19, ya que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 3 hacia México debido a Covid-19, lo que indica un alto nivel de la enfermedad en el país”, sin especificar si hay un nivel de riesgo menor para algún estado de la República Mexicana en específico.

“Su riesgo de contraer Covid-19 y desarrollar síntomas graves puede ser menor si está completamente inmunizado con una vacuna autorizada por la FDA. Antes de planificar cualquier viaje internacional, revise las recomendaciones específicas de los CDC para personas vacunadas y sin vacunar", añade el aviso.

Las autoridades estadounidenses piden además a sus ciudadanos “consultar los resúmenes estatales y los niveles de asesoramiento a fin de obtener información sobre su destino de viaje específico".

