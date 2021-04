Cancún, QR. Quintana Roo está en riesgo de retroceder al color naranja en el semáforo epidemiológico, así lo alertó el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.

Mencionó que la próxima semana es decisiva para controlar los casos positivos de Covid -19, así como que la entidad se mantendrá en color amarillo hasta el 2 de mayo, pero bajo un alto riesgo de retroceso.

En el caso de la zona norte, el nivel de los contagios es 1.12, mientras que en la zona sur el nivel de contagio es de 1.5; en ambos casos la tasa de ocupación hospitalaria es baja, “sin embargo, no se puede bajar la guardia”, expuso el mandatario.

El retroceso al color naranja limitaría el aforo en hoteles a 50% de su capacidad, pese a que en el caso de Cancún la ocupación se mantiene en niveles de 56% y con picos de hasta 60% los fines de semana.

“No bajemos los brazos, estamos de nuevo muy cerca del color naranja en nuestro semáforo estatal que debemos de cuidar y evitar a toda costa el llegar al color naranja, que nos pondría de nuevo en un predicamento en materia de desarrollo económico. Por eso es muy importante no relajarse, no bajar los brazos, sino por el contrario, el buen uso de los hábitos, el ponerse y usar de manera continua el cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos, mantener la distancia suficiente entre las personas, evitar ir a lugares con aglomeración”, expuso el mandatario.

Limitaciones

El semáforo naranja implica limitar a 30% el aforo de playas y parque públicos, cines y teatros, centros comerciales, casinos, peluquerías y salones de belleza, servicios religiosos, inmobiliaria y manufactura.

Además, no abren escuelas, se limita la realización de congresos y convenciones a 50%, los hoteles operan a la mitad de su capacidad al igual que restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf, servicios turísticos, gimnasios, clubes deportivos (sólo áreas al aire libre), servicios contables, administrativos, técnicos, consultoría y asesoría.

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, comentó al respecto que en tanto no se declare oficialmente el retroceso a color naranja no hay afectación a la actividad turística del estado, además de que los riesgos de contagio son en los núcleos poblacionales y no en las zonas turísticas de la entidad, lo cual es prueba de que las medidas sanitarias implementadas en aeropuertos, hoteles y demás centros de atracción turística han sido efectivos.

