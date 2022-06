Puebla, Pue. Debido al alza de contagios de Covid-19, el gobierno del estado dispuso que volverá a ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados y abiertos cuando haya alta concentración de personas; sin embargo, no se reducirá el aforo en comercios y otro tipo de establecimientos.

Ana Lucía Hill Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación estatal, indicó que será la única medida a la que se regrese para hacer frente a la ola de contagios, esperando no tener que aplicar otras disposiciones o que se retomen las que había anteriormente, como era limitar las actividades económicas en aforo y horarios.

En el caso de eventos mayores a 300 personas, se requiere la validación del protocolo sanitario de parte de Protección Civil del estado, misma que se obtiene a través de un código QR.

Las autoridades estatales exhortaron a los ciudadanos a que no dejen de cumplir con lo básico en higiene de manos, usar gel antibacterial y mantener la sana distancia.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos Azomoza, comentó que acatarán las disposiciones que anuncie el gobierno estatal para reducir los contagios.

No obstante, pidió no implementar medidas más drásticas que impliquen afectar las actividades de las empresas, porque no sería bueno cuando la economía está teniendo una recuperación paulatina.

El presidente de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, dijo que los establecimientos de la zona nunca dejaron de exigir el cubrebocas para entrar a cualquier negocio, pese a la disposición de las autoridades.

Indicó que el aumento de contagios debe preocupar a la Iniciativa Privada y por lo mismo es necesario que establezcan sus propias medidas sanitarias, pero que no vayan en perjuicio de sus ventas.

Recordó que 250 negocios de los 1,800 que representa, no pudieron reactivar actividades debido a la crisis económica que generó la pandemia.

