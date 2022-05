Monterrey, NL. Con flores, unas alas de ángel y música de banda fue despedida este domingo 15 de mayo, Yolanda Martínez, en el panteón Jardines de los Pinos, en el municipio de Juárez. La joven de 26 años era madre de una niña de 3 años, la cual fue localizada sin vida el pasado 8 de mayo, en un lote baldío de la Colonia Los Huertos, en dicho municipio.

“Un perito que vino de Guatemala, es uno de los mejores, manifiesta que hay un 60% (de probabilidades) de que no fue un suicidio, sino un feminicidio, el otro 40% lo arrojarán otras pruebas, pero es un proceso para tener el resultado”, dijo el señor Gerardo Martínez.

Sin embargo, seguirá buscando a los responsables de la muerte de su hija, “le suministraron un medicamento por medio de una inyección, los botes de veneno los sembraron porque vieron que tenía depresión, estaba desesperada por buscar trabajo y generar dinero para la fiesta de su hija”, dijo a la prensa.

El señor Martínez salía todos los días a buscar a su hija, como si fuera un investigador privado, día con día, con un cartel de la alerta amber en la mano, pidiendo apoyo para que el caso de Yolanda se difundiera y actuaran las autoridades.

Fue a raíz de la desaparición de Debanhi Escobar y que su caso recorrió las noticias de México y el extranjero, cuando los medios comenzaron a escuchar al señor Gerardo Martínez, quien pedía ayuda a la Fiscalía General de Justicia del estado para encontrar a su hija.

Primero se manejó la hipótesis de que un tío materno la acosaba. Al respecto, comentó hace algunos días, “yo no trabajo fuera de la ley, pero sí hubiera puesto alguna denuncia” en contra del familiar.

“Ahí apareció un Tío en la carpeta, pero yo no lo estoy metiendo, al ex pareja sentimental de mi hija, no voy a descartar otras posibilidades, si algo arroja que fue un Tío, quiero que se aplique la ley y se encuentre al responsable, pido mantener el cuerpo de mi hija en el Semefo, para no estarla sacando cada que salgan nuevas líneas de investigación”, apuntó el señor Gerardo Martínez.

Tras darle el último adiós a Yolanda, el hombre comentó que hay otras líneas de investigación donde presuntamente la joven habría sido retenida varios días, envenenada y con huellas de violencia.

“Ella necesita descansar”, dice Don Gerardo, quien igual que el padre de Debanhi Escobar, están dispuestos a apoyar a familiares de otras mujeres no encontradas, pues en Monterrey han desaparecido más de 40 jóvenes en este año.