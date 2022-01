Querétaro, Qro. El comercio en pequeño enfrenta uno de los periodos más complejos en su actividad productiva, frente al aumento en contagios por Covid-19, el ausentismo laboral y la peor cuesta de enero en 20 años, de acuerdo con la delegación Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope).

Estos factores han generado “la tormenta perfecta” en torno a la recuperación que busca el sector comercio tras los embates de la pandemia, lo que ha comenzado a impactar las ventas y la productividad de los establecimientos, refirió el presidente de Canacope en Querétaro, Sergio Martínez de León.

Actualmente, la cámara reporta 25% de ausentismo laboral, de una plantilla que ronda en 54,000 trabajadores (1.8 colaboradores por cada uno de los 30,000 comercios afiliados), es decir, cerca de 13,500.

De acuerdo con el dirigente, las personas que no han sido diagnosticadas con Covid-19, pero tuvieron contacto con alguna persona contagiada, se aíslan por periodos cercanos a siete días; mientras que las personas con contagio confirmado se ausentan por cerca de 10 días.

Algunos empresarios, reconoció, no respetan la incapacidad de los trabajadores y exigen trabajo a distancia; por este motivo, instó a los empleadores a respetar los derechos de sus colaboradores.

“Si una persona tiene Covid-19 está en incapacidad, no va a trabajar en esos días. Hay empresas que no lo ven como una incapacidad y les exigen home office; estamos exhortando al empresario a que sea sensible porque muchos lo están tomando a la ligera, como una simple gripa, pero pueden presentar cuadros graves”, declaró.

En este entorno, dijo, también se han suscitado casos en los que un trabajador positivo a Covid-19 se presenta físicamente a laborar y se generan cadenas de contagio.

“Nosotros detectamos que si el dueño del negocio dice: si tienes síntomas ni vengas, no es necesario que me muestres la incapacidad por el IMSS, tú aíslate. Pero de plano hay dueños de negocios que los obligan a ir (...) Nosotros lo que hacemos es el recordatorio de no violentar los derechos de los trabajadores y que podamos salir lo más pronto posible de esta situación”, afirmó.

Preocupación

El comportamiento que ha tenido la enfermedad en los establecimientos del comercio y el alza en contagios que vive la entidad podrían indicar que aún no se llega a los picos más elevados de la enfermedad, por lo que, añadió, el ausentismo laboral podría incrementar en las próximas semanas.

Las tiendas de abarrotes y de almacenamiento de productos son las que se han visto más afectadas por estos motivos.

Para la delegación Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), el nivel de ausentismo ronda en 18% (14,400 personas) de los cerca de 80,000 colaboradores que emplean los casi 20,000 negocios afiliados en el estado.

